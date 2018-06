Brad Pitt: Měl jsem deprese, kouřil marihuanu a měnil se v koblihu

"Na konci devadesátých let mi bylo ze sebe opravdu špatně. Skrýval jsem se před životem celebrity. Hodně jsem kouřil trávu, jen jsem seděl na pohovce a měnil se v koblihu a opravdu jsem byl naštvaný sám na sebe," řekl herec pro magazín The Hollywood Reporter.

Období depresí prý herci ale také pomohlo zjistit, kdo vlastně je. Bere to jako dobrou zkušenost, jako semestr ve škole života.

Brad Pitt ve filmu Pravdivá romance (1993)

"Tento semestr jsem se specializoval na depresi. Dělal jsem to samé každý večer do otupění. Nemohl jsem se dočkat, až se dostanu domů a schovám se. Ale ten pocit neklidu rostl a jednou v noci jsem si řekl, že je to nanic," dodal Pitt.

Herec později s drogami skoncoval a jedinou jeho neřestí byly cigarety, které tajně kouřil. Když ho dcery Zahara a Shiloh nachytaly v zahradě s cigaretou, vzdal se i tohoto zlozvyku.

O plánované svatbě Pitta a šestatřicetileté Angeliny Jolie, s níž má šest dětí, se toho popsalo hodně. Původně se chtěli vzít, až když v USA povolí sňatky párů stejného pohlaví.

"Ale nemyslím si, že to budeme schopni dodržet. Pro moje děti svatba hodně znamená a dost se ptají. A to také znamená něco pro mě, abych uzavřel tento druh závazku," dodal Brad, který ovšem Angelinu o ruku ještě nepožádal. Nevyloučil však, že by se jejich početná rodina ještě rozrostla, i když teď je u nich doma prý ta správná rovnováha.