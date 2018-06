Brad Pitt má zakázáno hrát gaye

"Colin nedávno prohlásil, že mu role gaye nebude rozhodně dělat žádné problémy. Dokonce uvedl, že si to pořádně vychutná. Těší se, že zažije při natáčení hodně legrace. Má spoustu homosexuálních přátel, kteří mu budou ve všem radit," prozradila Colinova blízká přítelkyně.



Podobné věci jsou ale pro Jennifer nepřípustné. "Brad si buduje image milovníka žen. Ztvárnit gaye by mu rozhodně neprospělo. Je přitom úplně jedno, jestli jde o historický film nebo něco ze současnosti," stojí si za svým Anistonová.



Jennifer nepovažuje Bradovu ztrátu role v Alexandrovi za žádnou tragédii. "Nejde o něco, co by nemohl ve své kariéře postrádat," konstatovala.



To si ovšem nemyslí Jared Leto, který Brada v Alexandrovi nahradí. "Bleskurychle jsem po tom skočil. Je to neuvěřitelná příležitost, jak zazářit. A že je to role gaye? Když byly vztahy mezi muži v té době běžné, tak proč to dnes zavrhovat. Jde o historický film se všemi tehdejšími reáliemi," dodal jednatřicetiletý Leto.

