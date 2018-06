Brad Pitt dal Anistonové dům

Jedenačtyřicetiletý Pitt, který je v posledních letech jednou z nejpopulárnějších mužských hvězd stříbrného plátna, tak zjevně upustil od úmyslu dům prodat.

A to prý proto, že by to o pět let mladší Anistonová ráda udělala sama.

Podle amerického magazínu People požádala hvězda televizního seriálu Přátelé manžela o vilu před tím, než minulý týden zažádala o rozvod. - více zde

Oba herci se seznámili v roce 1998 a 29. července 2000 měli v kalifornském Malibu velkolepou svatbu.

Jejich manželství bylo považováno za příkladné, takže jejich rozchod veřejnost velmi překvapil. O jeho důvodech žádný z nich nikdy neřekl nic bližšího.

Nedávno oba herci potvrdili, že zůstávají partnery ve společné produkční firmě a hodlají dokončit projekty, na kterých tato společnost - Plan B - pracuje.