Pokud někoho milujete, necháte ho jít, říká Brad Pitt o rozvodu

„Pokud někoho milujete, necháte ho jít. Teď už vím, co to znamená. Znamená to milovat, aniž byste druhého vlastnil. Znamená to neočekávat nic na oplátku. Bylo mi to zatraceně jedno, dokud jsem to nezažil,“ řekl Brad Pitt s tím, že posledních pár měsíců měl pocit, jako by zemřel.

Herec se před časem ukázal po delší době na veřejnosti výrazně pohublý. S jeho novým vzhledem možná souvisí i to, že přestal pít a léčil se.

„Dost jsem pil. Najednou byl z toho problém. Teď už je to půl roku, co jsem si to uvědomil. Možná to vyzní divně, ale jsem tomu rád, znovu mám cit ve špičkách prstů. Opravdu bych se mohl klidně s Rusem vodkou zpít pod obraz. Byl jsem profesionál. Byl jsem v tom dobrý,“ řekl v rozhovoru pro magazín GQ a na otázku, jak dokázal s pitím seknout, jen odpověděl: „Nechci už takhle žít.“

Přímo o Angelině Jolie se v rozhovoru zmínil jen jednou, když novináři doporučil podívat se na její film First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.

Herec sebekriticky uznal, že kvůli svým problémům nechal zajít spoustu věcí příliš daleko. V poslední době se snažil držet v ústraní i kvůli šesti dětem, které s Angelinou Jolie vychovával. Nechce, aby Maddoxe (15), Paxe (13), Zaharu (12), Shiloh (10) a osmiletá dvojčata Vivienne a Knoxe negativně zasáhl rozvod a jeho propírání v médiích. Angelina Jolie podala žádost o rozvod loni v září (psali jsme zde).

Dvojice se dala dohromady v roce 2005 při natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith v době, kdy byl Brad Pitt ještě ženatý s Jennifer Anistonovu, s níž se pak rozvedl. Angelinu Jolie si pak vzal i na naléhání dětí v roce 2014.