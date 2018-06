Brad Pitt byl pro mě moc dobrý, říká Gwyneth Paltrowová

S Bradem Pittem se blondýnka seznámila při natáčení filmu Sedm. Chodili spolu tři roky a byli zasnoubení.

„Určitě jsem do něj byla zamilovaná. Byl tak nádherný a sladký, vždyť to byl Brad Pitt! Byla jsem takové dítě. Nemůžete udělat to rozhodnutí, když je vám 22 let. Nebyla jsem připravená. Byl pro mě moc dobrý. Nevěděla jsem, co dělám,“ řekla Paltrowová, která se s Pittem rozešla, protože ještě nechtěla mít děti.

Po jejich rozchodu v roce 1997 byl prý hrozně nešťastný její otec Bruce, který měl Brada rád.

Neustálé sledování paparazzi v době, když byli s Pittem spolu, herečce moc nevadilo. „Jsem si jistá, že to bylo dobré pro mou kariéru,“ přiznala v show Howarda Sterna.

Po Pittovi tři roky chodila s Benem Affleckem, kterého si její rodiče také oblíbili. Hlavně kvůli jeho smyslu pro humor a inteligenci.

„Nebyl připravený mít přítelkyni, když jsme byli spolu. Mám ho ráda. Pořád jsme přátelé,“ prohlásila Paltrowová, která dobře vychází i s Benovou manželkou Jennifer Garnerovou a dobré vztahy má také s bývalou manželkou Brada Pitta Jennifer Anistonovou.

Když Paltrowová mluví o svém exmanželovi Chrisi Martinovi, pořád ho oslovuje Zlatíčko a chválí ho jako skvělého tátu. Nevadí jí ani jeho přítelkyně Jennifer Lawrencová.

„Kdo říká, že mám problém s Jennifer Lawrencovou? Martina si vážím jako otce mých dětí. Je to jeho rozhodnutí. Nebyl by s někým, kdo není skvělý,“ dodala.