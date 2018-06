Brad Pitt a Angelina Jolie se budou brát, potvrdila to hercova mluvčí

"Ano, je to potvrzeno. Je to slib do budoucna a jejich děti se velmi radují. V tuto chvíli ještě není stanoveno datum," řekla v sobotu agentuře Reuters Pittova mluvčí Cynthia Pettová-Danteová.

Angelina Jolie byla tento týden spatřena v Los Angeles s velkým diamantovým prstenem na ruce. Hned se začalo spekulovat o tom, že je to prsten zásnubní. Klenotník Robert Procop prozradil, že na podobě prstenu s Pittem spolupracoval rok.

Prsten na ruce Angeliny Jolie vyvolal spekulace o zasnoubení, které potvrdila mluvčí Brada Pitta.

Pár, kterému se přezdívá Brangelina, spolu vychovává šest dětí. Seznámili se v roce 2005 při natáčení akční komedie Pán a paní Smithovi, kde se do sebe zamilovali a Brad Pitt pak kvůli Angelině Jolie opustil svou tehdejší manželku Jennifer Anistonovou.

Od té doby spolu před kamerou nestáli. Nyní to změní režisér Ridley Scott.

Snímek se má jmenovat Counsellor. Spolu s nimi by se měli ukázat také Javier Bardem a Michael Fassbender. Scénář Cormaca McCarthyho se točí kolem právníka, jenž se namočí do obchodu s drogami.

"Scénář se hodně podobá filmu Tahle země není pro starý, ale na steroidech," píše magazín Deadline.

Angelina Jolie a Brad Pitt s dětmi (jejich vlastní potomci Vivienne, Shiloh a Knox jsou uprostřed) Z filmu Pan a paní Smithovi (2005)

Natáčet se začne v létě v Evropě a pro Brada a Angelinu to bude značně náročné, neboť mají spolu šest dětí a kvůli nim právě nikdy nepracují u filmu současně, aby byl vždy jeden z rodičů doma.