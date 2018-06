Pitt a Jolie hledají soukromí, chtějí koupit řecký ostrov

Ostrov má rozlohu přes 17 hektarů a zajištěné povolení pro výstavbu šesti vil, napsala agentura ANSA.

„Angie se do něj zamilovala. Potřebuje zástavbu, ale za tu cenu nebudou mít problém postavit si prázdninový dům, o kterém sní,“ řekl americkému časopisu US OK! zdroj blízký páru. „Děti budou moci konečně pobíhat volně kolem, aniž by se musely bát paparazziů,“ dodal. Pitt a Jolie mají celkem šest dětí ve věku od šesti do 13 let.

Zpráva přichází poté, co se objevily informace, že manželé nabídli k prodeji svůj dům v New Orleansu za v přepočtu 158,5 milionu korun.

Ostrov Sofía, nazývaný také Gaia, se nachází v souostroví Echinades blízko ostrovů Ithaka a Kefalonia. Server pappaspost.com uvedl, že podle řecké mytologie Echinades byly nymfy, které odmítly uctívat říční božstvo a za trest se změnily v ostrovy.