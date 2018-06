Brad Pitt a Angelina Jolie by se měli vzít, přejí si to jejich děti

"Napřed to byl Maddox, kdo rodiče léta prosil, aby do toho praštili. Později se k tomu připojily Shiloh a Zahara a i Pax si myslí, že vůbec nejsenzačnější věc na světě by byla, kdyby mohl nést prsteny," řekl časopisu nejmenovaný zdroj.

"Lidé se většinou zamilují a vše se pak točí kolem svatby, děti přicházejí až potom. My všechno děláme pozpátku," řekla Angelina Jolie.

Byla by to pro ni už třetí svatba a druhá pro Pitta. Jolie byla provdána za herecké kolegy Jonnyho Lee Millera a Billyho Boba Thorntona a Pitt byl pět let ženatý s herečkou Jennifer Anistonovou.

Pár má šest dětí. Shiloh, Knox a Vivienne jsou jejich vlastní a Maddoxe, Paxe a Zaharu adoptovali.