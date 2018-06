Brad a Jennifer jsou rozvedeni

Brada a Jennifer, kteří byli manželi čtyři a půl roku, rozváděla soukromá soudkyně Jill Robbinsová.

Pár se tak chtěl vyhnout projednávání rozvodu v rámci veřejného soudního systému, kde by museli před veřejností odhalit příčiny svého rozchodu.

Podle kalifornského práva jejich svazek oficiálně skončí 2. října.

Utajený rozvod jen dále posílil spekulace médií, že za rozpadem manželství je Pittova rostoucí náklonnost k další filmové hvězdě, Angelině Jolieové.

Jolieová podle britského listu The Sun dokonce prohlásila, že se chce za Brada provdat a společně s ním adoptovat další děti. Při natáčení v New Yorku se údajně svěřila svým známým, že na svatbě s Pittem "už pracuje" a hlavně se nemůže dočkat, až s ní začne v New Yorku bydlet.

Když však Jennifer Anistonová požádala o rozvod, neuvedla jako příčinu třetí osobu nebo nevěru.