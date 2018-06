Brad a Jennifer jsou nejkrásnější pár

Který hvězdný pár je nejatraktivnější? Tuto otázku si položila britská televize Sky One a hned si na ni také odpověděla: jsou to Brad Pitt a Jennifer Anistonová. Devětatřicetiletý Brad a o pět let mladší Jennifer v anketě získali téměř dvojnásobek hlasů, než fotbalista David Beckham s manželkou Victorií, kteří se umístili druzí.