Brad a Angelina promluví

Podle některých zpráv ale "pan a paní Smithovi" chtějí vyjít s pravdou na denní světlo před televizní kamerou, ve známé televizní talkshow Barbary Waltersové.

Zdroj blízký oběma herců oznámil, že Brad a Angelina svůj vztah utajovali především proto, že Brad nechtěl svou bývalou manželku ranit, dokud neskončí rozvodové řízení.

"Většina lidí kolem nich ale dobře ví, že to spolu myslí vážně a chtěji to zveřejnit, " říká. Brad byl před nedávnem spatřen, jak se otcovsky stará o Angelininy adoptované děti Maddoxe a Zaharu, zatímco jejich matka byla na natáčení v New Yorku.

Podle amerického deníku New York Post nosil idol ženských srdcí malou Zaharu něžně v náručí a čtyřletého Maddoxe držel za ruku. Bradovi, který si pronajal dům v Hamptonu, aby byl Angelině nablízku, zatímco ona natáčí nový film "The Good Shepherd", prý dokonce koukala z kapsy dětská láhev s mlékem.