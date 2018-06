Brad a Angelina mají nejhorší pleť

FOTOGRAFIE ZDE

„Brad má jizvy po akné, zatímco Angelina má po těle skvrny, mateřská znaménka a také jizvu ve tváři,“ hodnotí žebříček editor Skinema.com.

Všechny nedokonalosti před kamerou a na fotografiích obou herců podle internetových stránek skrývá obrovská vrstva make-upu.

Pod tím Angelina během natáčení ukrývá také svá tetování, kterých má po těle jedenáct.

V úterý po příletu na londýnské letiště Heathrow, kam dorazila společně s adoptovanými dětmi a partnerem Bradem Pittem, jedno z nich odhalila, když světu ukázala bříško skrývající Bradova potomka.

Angelina má na zakulacujícím se bříšku vytetovaný latinský nápis „Quod me nutrit me destruit“, volně přeložitelný jako „Co mě živí, to mě také zničí“. Herečka si ho pořídila v roce 1997 a užila si s ním skutečné peklo, když ho za své motto přijaly internetové stránky prezentující bulimii a anorexii. Před kamerami ho vždy skrývá.