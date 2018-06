Božský Karel si užívá s přítelkyní na pláži

Na Menorce dul pořádný vichr. Přízvisko - Windy Island - Větrný ostrov - si Menorca nenese jen tak. Nezdálo se ale, že by to Karlu Gottovi vadilo. Přijel spolu se svou přítelkyní Ivanou Macháčkovou a měli dobrou náladu.

Karel Gott se s přítelkyní Ivanou Macháčkovou nechali na ostrově Menorca fotografovat společně vůbec poprvé. Když fotograf ostřil záběry, ptám se Ivany: Co musí být u toho, aby se obyčejná chvíle stala krásnou?

"Karel... a moře!" řekla.

Karel opáčil: "Myslíš Stařec a moře"?

"Ne, to moře je trochu starší v tomto případě," řekla Ivana a Karel už jen zvednul ukazováček:

"Vidím, že dneska nedostaneš zmrzlinku!"

Divoké moře, desítky nejrůznějších pláží, vynikající kuchyň a typická středozemní atrchitektura - to jsou hlavní rysy ostrova Menorca, kde se nemluví španělsky, jak by se očekávalo, ale katalánsky a místním menorským dialektem. Gottova přítelkyně Ivana si tady španělsky proto moc nezamluví, jak měla v úmyslu.

Ale hned v pondělí to napraví: odlétá na měsíční intenzivní kurz španělštiny do Malagy: "Začínala jsem se španělštinou v Praze několikrát, ale vždycky to nějak skončilo. Takhle nebudu moct utéct a konečně pokročím." Ivana pracuje v produkci různých kulturních akcí, bývá také průvodkyní anglicky mluvících herců, kteří v Praze natáčejí filmy. Ve společnosti Karla Gotta se objevuje asi dva roky a o případném sňatku nemluví...

