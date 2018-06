Boyleová se svlékla v letadle do naha

13:06 , aktualizováno 13:06

Neskutečný zážitek dopřála nedávno cestujícím první třídy při letu společností British Airways z Los Angeles do Londýna herečka Lara Flynn Boyleová. Podle pasažérů se totiž hollywoodská hvězda během cesty svlékla do naha a snažila se svádět spolucestujícího. O incidentu informoval britský list Mail On Sunday.