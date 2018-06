Boy George byl zatčen kvůli drogám

Čtyřiačtyřicetiletého zpěváka našla policie zdrogovaného a vedle jeho počítače objevila navíc několik gramů kokainu.

Z domnělého lupiče se ale nakonec stala umělcova halucinace způsobená účinky návykových látek.

„Zpěvák bude obžalován z držení drog, dále ho čeká obvinění ze zneužití tísňové linky,“ prohlásila mluvčí newyorské policie.

Boy George byl v první polovině 80. let členem skupiny Culture Club. Po jejím rozpadu a protidrogové léčbě se vydal na dráhu sólisty. V roce 1989 sestavil skupinu Jesus Loves You a částečně se přiklonil k náboženství Hare Krišna. Od devadesátých let působí především jako DJ.

Zpěvák byl oblíbeným tématem médií především díky své zálibě ve výstředním oblečení, make-upech a diskutované sexualitě. „Jsem bisexuál. Když chci sex, jdu si ho koupit,“ tvrdí o sobě.