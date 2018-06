Boy George byl po čtyřech měsících propuštěn z vězení

Boy George, jehož vlastní jméno zní George O´Dowd, odjel z věznice v Suffolku rovnou domů, do Hampsteadu v severním Londýně. I když byl propuštěn za dobré chování, zůstává stále pod policejním dohledem. Podle ČTK bude muset na kotníku nosit elektronické zařízení, které bude sledovat, kde přesně se Boy George pohybuje. Omezeny má také vycházky, po určité hodině nesmí opustit dům.

Sedmačtyřicetiletý Boy George, který se v 80. letech proslavil ve skupině Culture Club písněmi jako Karma Chameleon či Do You Really Want to Hurt Me?, byl odsouzen letos v lednu. Norského prostituta, s nímž se seznámil přes internet, v roce 2007 připoutal želízky ke zdi. Podle tehdejšího prohlášení soudce se zpěvák na prostitutovi dopustil "bezdůvodného násilí" a způsobil mu trauma. Boy George svoji vinu popíral a tvrdil, že mu mladík ukradl fotografie z počítače.