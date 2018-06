Boxer Tyson se znovu oženil, necelé dva týdny po smrti dcery

Tysonovou manželkou se stala Lakiha Spicerová, a to při prostém soukromém obřadu v lasvegaskémn hotelu Hilton. Dvojice - téměř 42letý Tyson a jeho o deset let mladší partnerka - získali povolení ke sňatku pouhých 30 minut před obřadem.

Boxerova dcerka Exodus Tysonová byla před více než dvěma týdny převezena v kritickém stavu do nemocnice poté, co se doma ve Phoenixu náhodně přiškrtila provazem u cvičebního nářadí. O den později zemřela. - čtěte Čtyřletá dcera boxera Tysona zemřela poté, co si zamotala provaz kolem krku

Tyson má celkem šest dětí s několika ženami. V roce 1988 se poprvé oženil s herečkou Robin Givensovou - toto manželství skončilo po roce, když Givensová požádala o rozvod s odůvodněním, že má z Tysona strach. Roku 1997 se oženil s Monikou Turnerovou, s níž zůstal pět let.

Tyson naposledy vstoupil do ringu před čtyřmi lety.