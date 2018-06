Boušková s Vydrou dětem předvedli jízdu na koni

Poté, co si koně zahráli v pohádkách, se zde nyní chystají na to, že budou součástí odborné hyppoterapie, kterou s nimi Podkova plánuje.



Než se Boušková s Vydrou převlékli do jezdeckého a vyhoupli se do sedel, čekala je s dětmi více než hodinová beseda. Václav Vydra dětem vyprávěl, že na koni jezdí už osmnáct let, ale že úplně jiný obzor se mu otevřel až před třemi lety, kdy si pořídili koně vlastního.



"Mít vlastního koně je něco úplně jiného, člověk i kůň si na sebe mohou zvykat a postupně si začít rozumět. Naše Nelly má teď dokonce hříbě," prozradil Korzu herec, který je svou láskou ke zvířatům dobře znám. Se zvířaty se cítí dobře, protože nic nepředstírají, mezi lidmi se dá naopak hodně zakrýt slovy i přetvářkou, a to před zvířaty neobstojí, míní.



Jana Boušková, s níž Vydra žije již 17 let, s úsměvem dodala, že ze zvířat má ráda vydru a mimo velké pavouky si nedovede představit zvíře, které by jí nějak vadilo.

"Je na čase, aby lidé začali se zvířaty komunikovat i jinak než jen z pozice síly, můžeme tak jenom získat. Když navíc někomu lezete na záda, měl byste se mu snažit rozumět," poznamenal Václav Vydra.



Během vyprávění se děti zajímaly nejen o koníky, řeč přišla také na psy. Václav Vydra zavzpomínal na svého prvního psa, kterého dostal v patnácti letech. "Moc jsme si rozuměli a zažil jsem s ním neuvěřitelné příhody. Byl to boxer, jmenoval se Bony. Když umřel, tak mi vlastně skončilo dětství."



S herci přijel do Ostravy také jejich nynější pes, devítiletý německý boxer Ax. Jak nakoukl do sálu, hned se ozvala otázka, jestli s nimi také hraje ve filmech. Václav Vydra dětem prozradil, že Axe mohli vidět v seriálu Konec velkých prázdnin, kde "hrál" pod jménem Max a také v Životě na zámku.



"Dneska ale není nějak ve formě, během cesty se mu v autě udělalo špatně a dost jsme se zdrželi," dodal s úsměvem.