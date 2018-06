Boušková a Vydra se plavili na jachtě, létali a jezdili na koních

Na jachtě byl herecký pár už v červenci a náramně si odpočinul. "Byli jsme v Chorvatsku na lodi sami dva a bylo to úžasné, dokonale odpočinkové. Zpáteční cesta byla taky nádherná. Známý pro nás přiletěl na letiště do Zadaru Sirriusem, to je letadlo pro čtyři lidi. Cestou byla bouřka a při ní jsme mohli sledovat nádherné scenérie," líčí Boušková.

Manželé si zajeli i na Moravu, kde měl Václav Vydra pracovní povinnosti a zašli si na houby. Rádi se také zapojili do projektu Co nás baví, který získává finanční prostředky na pomoc těm, kteří to potřebují. Jana s Václavem v internetovém hlasování podpořili projekt Zajíček na koni, který pomáhá dětem tělesně, mentálně nebo kombinovaně postiženým, ale i sirotkům nebo dětem z chudých rodin.

Jízdou na koni, aromaterapií, muzikoterapií a volným časem plným her si i díky nim mohou děti společně užít krásné prázdniny na skvělém letním táboře. Jeden takový se vydali Vydra s Bouškovu navštívit.

"Rádi pomáháme tam, kde je to potřeba. Děti byly skvělé, projeli jsme se s nima na koni, zazpívali pár písniček a povídali si. Nakonec jsme rozdali i pár autogramů. O víkendu jsme se potěšili s naším vlastním dítětem, vnoučkem a užili si další ročník Jízdy generála Custera. Vašek se na něj pečlivě připravoval a zkoušel různé manévry," uzavírá Boušková.

Václav Vydra si při Jízdě sám generála Custera zahrál a postavil se do čela průvodu šedesáti jezdců v historických kostýmech, kteří na koních projeli centrem Prahy. Průvod byl doprovodnou akcí k 10. ročníku Memoriálu generála G. A. Custera a jeho sedmé kavalerie.