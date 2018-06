Bouřlivé pitky před zápasem? Ne, vzkazuje reprezentaci Martin Dejdar

HC Olymp, který vznikl díky seriálu Poslední sezóna, v němž Dejdar hrál jednu z hlavních rolí, se pravidelně schází jednou týdně, vždy v neděli večer na tréninku v pražské Tesla Aréně. Tým, ve kterém nechybí Jiří Hrdina či Aleš Valenta, musí držet formu, aby z ní nevypadl. Pravidelně totiž probíhají exhibiční utkání. "Hrajeme po celé republice, bývá jich patnáct do roka," řekl iDNES.cz Martin Dejdar.

Jeden z takových zápasů proběhl o víkendu, výjimečně v zahraničí. Tým se v belgickém Leuvenu účastnil mezinárodního hokejového turnaje České a Slovenské hokejové hry. "Hráli jsme tři utkání, první jsme vyhráli 6:4, druhé byla remíza 1:1 a třetí jsme vyhráli 5:3," pyšní se dobrým výsledkem svého týmu Dejdar.



Martin Dejdar a jeho Olymp v Belgii

Přiznal, že před zápasem byla disciplína týmu, za který hraje Jiří Hrdina či Aleš Valenta, výborná. Bouřlivé předzápasové pařby, které před pár dny předvedli naši fotbalisté, se nekonaly.

"Víte, já to vidím tak - a to vůbec nechci fotbalisty hájit: jejich výkon byl tragický a jistě by mělo dojít k velkým změnám. A v první řadě mezi bafuňáři, domnívám se, že hlavně tam je zakopaný pes. My jsme před utkáním, tedy turnajem, nepařili, ale seděli jsme asi do půl jedné ráno na recepci hotelu a povídali si," dodal Martin Dejdar s tím, že se pochopitelně i popíjelo, ale nijak nezřízeně a už vůbec ne ve společnosti prostitutek.

Mezinárodní turnaj v Belgii proběhl pod záštitou Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, Pražského domu a evropského komisaře Fígeľa. Kromě Olympu se turnaje účastnily týmy Czech Mates, tedy Češi žijící v Belgii, Slovak Brothaz a Lake Boys.