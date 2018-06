Bourám jako bruneta," přiznává Miss ČR

Diana si zároveň si oblíbila líčení do zlatých barev."V dubnu příštího roku pojedu na soutěž Miss Universe do Portorika. Jinak mám hodně přehlídek, focení, natáčím taky jeden pořad v televizi - budou to Zlatíčka s Petrem Nárožným. Zkrátka, hodně práce," nastínila česká Miss svůj vzdálenější program.Diana Kobzanová kraluje na trůnu právě půl roku. "Vzhledem k tomu, že dělám modelku už docela dlouho, mě v této branži nic moc nepřekvapilo. Spíše jsem překvapená ze zájmu bulváru… Pomalu každý týden si o sobě přečtu nějakou tu novinku, všichni se velmi zajímají o mé soukromí. Na to jsem jako řadová, obyčejná modelka nebyla zvyklá, i když chápu, že to k mé nynější pozici patří a zase až tak extrémně mi to nevadí. Ale musím říci, že někdy to je nepříjemné - a to v situaci, kdy si ty noviny nekoupím. To pak chodí na můj telefon různé SMS od známých, kteří mě na článek, o němž nevím, upozorňují… Taky jsem přišla na to, že když volají z bulváru, je lepší něco jim říci, než neříci nic. Když totiž řeknu, že nic neřeknu, pak se šťourá, hledá a většinou se napíše to, co není pravda," míní Kobzanová.Na Miss Europe se zatím Diana konkrétně nepřipravuje - má prý ještě dost času. "Budou se ale muset ušít šaty, nejspíš je bude šít návrhářka Beata Rajská ze Žďáru nad Sázavou. Zatím netuším, co zvolíme - jestli něco jednoduššího, nebo složitějšího. K tomu budeme diskutovat o líčení, česání a celkovém stylingu… bude toho hodně," usmála se Miss ČR."V posilovně jsem byla za poslední půlrok asi třikrát. Pro mě to je totiž utrpení. Lidi koukají, pozorují mě a říkají si - ta Kobzanová se ale potí... To je mi prostě nepříjemné. A taky - já jsem docela vyžle a vedle ženských, které mají problémy s nadváhou, si připadám trapně. Když třeba šlapu vedle nějaké silnější paní na rotopedu, připadá mi to vůči ní tak nějak tvrdé," pokrčila Diana rameny.