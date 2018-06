Boura chystá interaktivní muzikál, divák si v něm zahraje on-line

Slávek Boura

Herec, moderátor a zpěvák se narodil 1. 5. 1964 v Oděse.

Vystudoval gymnázium a poté Univerzitu Karlovu – obor speciální pedagogika. Kromě knihy Naháči, která se nyní dočká muzikálové podoby, je tvůrcem a spoluautorem několika dalších dětských hudebních projektů a muzikálů. Působil také v několika kapelách, rádiích, filmech a divadlech, ale divákům je známý hlavně díky moderátorské činnosti na Nově. Uváděl pořady Snídaně s Novou, Rand či Vabank.

Je dvakrát rozvedený. S exmanželkou Lenkou má syny Marka (23 let) a Martina (19 let), s exmanželkou Markétou pak dceru Agátu (11 let).