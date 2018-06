Boudová: Zůstanu u dvou dětí

„Je to pro mě velká úleva. Nikdy by mě nenapadlo, jaký význam v mém životě bude mít tento ústav,“ říká Boudová, která už zavrhla nápad pokusit se ještě o holčičku. „Moji temperamentní chlapečci dokonale naplnili mé mateřské pudy, takže asi zůstanu u dvou dětí.“

S mateřskými radostmi i starostmi se často dělí se svými nejlepšími kamarádkami, herečkami Gabrielou Filippi a Danou Černou. Potkává se s nimi i na prknech Činoherního klubu. „Je příjemné mít v divadle někoho, s kým můžete sdílet mateřské i herecké problémy a vycházet si vstříc. Gábina má pětiletou holčičku, Dana šestiletou a dvouletou. Pečují o mé chlapečky a my máme čas si tak žensky popovídat.“

Herečka nejí maso

Pokud se u povídání něco konzumuje, je to výhradně rázu vegetariánského. Nela Boudová je totiž už osm let zapřisáhlou vegetariánkou. O tomto způsobu stravování přesvědčila i celou rodinu. „Kluci ve školce můžou jíst, co chtějí, ale vzhledem k tomu, že na maso nejsou zvyklí, samovolně ho odmítají. Nikdo je ani nenutí ho jíst. Nejsme tam první případ, takže se učitelé naštěstí vůbec nedivili. Mám pocit, že naše školka se tím přibližuje Evropské unii. Tam se totiž nad vegetariánstvím už nikdo nepozastavuje.“

Problém nemá herečka se stravováním ani na zájezdech s divadlem. „V každé restauraci se najde alespoň ten smažák,“ říká. I když si ji kolegové z legrace dobírají a schválně upozorňují na klobásu či propečené vepřové, nenechá se zviklat. „V divadle máme tak dobré vztahy, že jeden druhého bereme takového, jaký je, a nic neřešíme,“ říká.

Na filmy má smůlu

Do pracovního kolotoče už naskočila. Zkouší s Ondřejem Vetchým, Klárou Jandovou a dalšími nové zájezdové představení Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete. V Činoherním klubu hraje v Goldoniho komedii Impresário ze Smyrny v režii Ladislava Smočka. Na filmy má prý trochu smůlu. V konkurzu byla například vybrána do filmu režiséra Jana Svěráka Vratné lahve a už se těšila na hereckého partnera Zdeňka Svěráka. Z natáčení však nakonec sešlo. „Tak je to vždycky. Na konkurzu uspěju, ale natáčení se nekoná,“ konstatuje. Teď se zdá, že smůlu prolomila. Za pár dní totiž začne točit film Doblba, který je debutem Petra Vachlera, a chystá se i na natáčení filmu Big Sisters režiséra Marcela Bystroně. V něm jí bude shodou okolností partnerkou i kamarádka Dana Černá.

Jinak je Nela Boudová po všech stránkách spokojená a nemá důvod nic měnit. „Kdyby všechno zůstalo tak, jak to je, bude to fajn,“ říká. Měnit už zřejmě nebude ani svoje jméno za jméno partnera. „Když jsem se nevdala doteď, už se asi vdávat nebudu. Jediné, co mě trochu mrzí, je, že nemůžeme slavit žádná výročí. Ani jeden si totiž nepamatujeme, kdy jsme spolu začali chodit,“ směje se.