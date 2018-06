Boudová se těší na Robertsovou

Boudová totiž plánuje výlet do New Yorku, kde bude Robertsová od jara příštího roku účinkovat na Broadwayi. A to v inscenaci hry současného amerického dramatika Richarda Greenberga Three Days of Rain (Tři dny deště).

"Je to úžasná příležitost, jak ji vidět ve skutečnosti," říká Boudová.

Do New Yorku se vypraví s novinářem a moderátorem Lubošem Procházkou, jenž intenzivně pracuje ma osobním setkání. Doufá, že se podaří. "Pracuji na tom už teď, protože takových přání bude mít z celého světa asi více lidí," říká moderátor zpravodajství Frekvence 1.

A jak odhaduje první divadelní angažmá Robertsové na pódiu zkušenější Boudová?

"Julia je výborná herečka a já věřím tomu, že účinkování na Broadwayi zvládne. Jestli nemá nějaký slabý hlas, že by ji nebylo slyšet, což asi tedy nemá, tak myslím, že by tam neměl být problém. Diváci budou určitě nadšení."