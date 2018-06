Boučkova exmanželka podala žalobu na novináře

Půvabná Marianna si do Prahy přijela tak trochu odpočinout. Na Slovensku je totiž kvůli rozvodu s moderátorem Liborem Boučkem a svým vztahem s podnikatelem Janem Novotným velmi oblíbeným objektem bulvárních novin.

"Beru to s nadhledem, ale určitě se tím nebavím," prozradila iDNES.cz Ďurianová. "Nikomu nemůže být příjemné, když se o sobě dočte absolutní nepravdy a výmysly. Nejde to snášet donekonečna, protože mám své blízké a těch se to také dotýká, proto jsem se rozhodla bránit právní cestou!"

Nejvíc se jí prý dotkly fotomontáže. "Objevíte se v situaci, ve které jste nikdy nebyla nebo s lidmi, s nimiž jste se nikdy nepotkala. To považuji za velmi neetické a je to totéž, jako křivé obvinění. A to si nechci nechat líbit," říká rozhodně populární moderátorka slovenské televize Markíza.

A jak snáší svůj nedávný rozvod? "Rozvod není nic jednoduchého a citově to musí zasáhnout každého člověka. Jsem ráda, že to mám za sebou a už se k tomu nechci vracet. Život jde dál. Navíc náš rozvod byl formální záležitost a já si vždycky říkám, že co mě nezabije, to mě posilní."

Na Slovensku se v poslední době proslýchá, že v Markíze Ďurianová končí a chystá se přejít do televize JOJ. "Také jsem si to o sobě přečetla, takže máme stejný zdroj informací. A to je další z důvodů, proč si člověk nemůže nechat všechno líbit, protože ho to profesně ohrožuje," dodala Marianna, která za údajné pomluvy a fotomontáže žádá od několika slovenských novin omluvu a finanční náhradu v celkové výši 1,5 milionu slovenských korun.