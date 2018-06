Bouček vypil ve vysílání 12 panáků, pak ho musel vystřídat kolega

"Je tu konec týdne a také jeden z pokusů, který absolvujeme my ve studiu Evropy 2, abyste věděli, co všechno vás může v životě čekat. Dneska to ale bude lehký extrém," uvedl svůj páteční pořad Libor Bouček.

Změny v chování moderátora po jednotlivých panácích 1. Žádná změna

2. Žádná změna

3. Libor začíná být družný.

4. Libor má zarudlé tváře.

5. Objevuje se lehká agrese a žoviálnost.

6. Libor vykazuje psychomotorický neklid.

7. Volá Liborova žena a shledává ho "rozjetějšího".

8. Dochází špek, který Libor během experimentu přikusuje k vodce.

9. Liborovi stoupá sebevědomí, kibicuje, občas se přeřekne, koriguje výtky kolegů, vlastní historky ho baví víc než těch ostatních, začíná být sebestředný.

10. Libor je hravý, cítí se silný, i když tuší opak. Douda důrazně varuje před další konzumací.

11. Libor pociťuje lehkou nostalgii. Odborník Douda důrazně nedoporučuje další konzumaci alkoholu.

12. Libor Bouček končí své vysílání.

Netradiční vysílání na Evropě 2 vzniklo na popud názorového rozdílu mezi Boučkem a jedním z posluchačů. Zatímco Libor tvrdil, že alkohol na lidský výkon a úsudek zas tak velký vliv nemá, posluchač měl názor opačný (více čtěte zde). A tak došlo k experimentu, během nějž se moderátor v každém živém vstupu musel posilnit panákem vodky.

Aby bylo možné považovat Boučkův výkon za regulérní pokus, dohlížel na celý proces odborník Ivan Douda z nadace Drop In, zabývající se komplexní prevencí a péčí o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky.

"Alkohol má jednu úžasnou funkci. Uznává se, že přiměřené množství alkoholu může být zdraví prospěšné. A teď si z toho každý vybere, co chce. Když ve svém okolí vidí, jak dopadají ti, kdo alkohol nezvládli, řeknou si aha, to je malér. Jiný tvrdí, že se mu pak lépe spí nebo není tak úzkostný.A teď si vyberte. A jsme zpátky u přiměřenosti. Staří Řekové tomu říkali sofrosyné. To je ten největší kumšt v životě," hodnotí alkohol Douda.

První hodina ve studiu Evropy 2 proběhla za konzumace čtyř panáků vodky a posluchači sami mohli posoudit, že to Boučkův výkon výrazně nepoznamenalo. V další hodině se plíživě dostavují první příznaky alkoholu kolujícího v Liborově těle a po další necelé půlhodině a 12 panácích hodil Bouček ručník do ringu. "Vzhledem k tomu, že mám zodpovědnost za vysílání Evropy 2, dalšího panáka už nedám. Já, přísahám končím," řekl moderátor.