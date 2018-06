Bouček své manželské povinnosti splní až ve Francii

Když Libor nenatáčí pořady T-music, Vylomeniny nebo Bar, tak vysílá svůj pořad na Evropě 2. Na svou manželku Mariannu Ďurianovou, která žije na Slovensku, mu tak nezbývá skoro žádný čas.

Jediná možnost, jak si Bouček může se svou drahou polovičkou vychutnat společné chvíle, je vyrazit někam hodně daleko. Proto si také naplánoval hned několik svatebních cest.

První část se odehrála v romantickém Českém Krumlově, druhá v Paříži a poslední etapu oba novomanželé prožijí na Francouzské riviéře, kde stráví celý týden.

Nejvíce se Libor pochopitelně těší na svou manželku. „Těším se na všechno, co svatební cesty nabízejí a hlavně na vše, co se na svatebních cestách dělá. Pořádně si to užiju,“ říká s úsměvem moderátor.