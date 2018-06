Bouček si na Slovensku rozbil hlavu. Nebo to schytal od bejvalky?

"Před spaním jsem si v hotelu otevřel okno, jenže ráno jsem nějak rychle vstal a bouchnul se o něj. Nejhorší bylo, když jsem si tu ránu nahmatal, měl jsem normálně díru v hlavě," líčí Bouček.

Místo toho, aby se nechal odborně ošetřit, obvolával známé, co se s takovou ránou dělá. Nakonec volal i do nemocnice a poptával se v lékárně. Na šití, které mu bylo doporučeno, se ale neodvážil. "Nebyl jsem sedm let u doktora," vysvětluje. Rána se sama zahojila a stopy po ní dnes prozrazuje už jen strup.

Následky snad Bouček mít nebude. I když na prezentaci nového seriálu Policejní vyjednavači, který bude Prima uvádět od 20. srpna, nebyl nějak ve své kůži. Byl nezvykle zamlklý a nenápadný. A dokonce se nechal bez velkého odporu zneškodnit maskovanou dívkou. Do placu nehodil ani žádnou veselou historku s policisty. "Zatím mě nechytli, mám v tomhle štěstí. Vlastně mám štěstí jenom v dopravě a ve hře. Tím mé štěstí končí," tvrdí.

Zárubová přišla o pět bodů

Boučkova kolegyně, moderátorka zpráv na Primě Světlana Zárubová, má s policisty opačné zkušenosti. "Mám na policajty pifku, připsali mi nedávno pět bodů. Nikdy jsem nedostala pokutu, a to řídím osmnáct let, jsem opravdu strašně slušný řidič, dodržuju předpisy, jezdím opatrně, svítím, jsem připoutaná, všechno a chytli mě, že jsem jela na červenou. Já ale tvrdím, že na oranžovou. Natočili to a dokonce mi to pustili. Na semaforu pro chodce svítila zelená, to pro ně bylo rozhodující. Já ale fakt měla oranžovou, jenomže auto přede mnou přibrzdilo," vypráví rozhořčeně Zárubová.