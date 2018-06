Bouček se přátelí s Copperfieldem

Od té doby jsou přátelé a s největší pravděpodobností to bude právě on, kdo bude stát na koncertech v Praze, Brně a Ostravě s velkým mágem na jevišti a tlumočit jeho slova publiku. Přesně tak, jak to dělal v roce 1998, kdy Copperfield vystupoval v Praze poprvé.

Dostali se k sobě úplnou náhodou. Tehdejší česká produkce, která měla za úkol najít vhodného kandidáta, dostala typ na mladíčka z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Předala ho americkému managementu a za pár dní měl Libor telefon.

"V první okamžik jsem si myslel, že si ze mě kamarádi dělají legraci. Pak jsme se začali bavit o baseballu a nakonec jsem dostal pozvání do Las Vegas," vzpomíná Bouček. "Já si přitom do té doby o sobě ani nemyslel, že umím nějak excelentně anglicky, i když jsem se ji učil ve škole a byl jsem v Americe na dlouhodobém pobytu, ale říkal jsem si, kdo se bojí, stojí opodál. Byla to výzva a já se jí chopil."

V Las Vegas, které je stálým působištěm Copperfielda, podepsal smlouvu s jeho managementem. Ale osobně se s mágem setkal až v Německu, kde měl vystoupení. "Přivítal mě v recepci hotelu. Docela chladně. Byl jsem pro něj nikdo. Pak ale zjistil, kolik mi je let, a to ho zaujalo. Udivilo ho, že si na to troufám. A jeho tehdejší přítelkyně Claudie Schifferová mi řekla, že vypadám jako její bratr. Tím se mezi námi prolomila bariéra."

V Německu chodil Bouček na jeho vystoupení a snažil se pozorováním německého moderátora pochopit, co se od něj bude v Praze chtít. "V tomhle případě nejde o simultánní překlad ani o klasické moderování. Člověk musí s Copperfieldem pomáhat vytvářet show, být jeho českými ústy," vysvětluje. Stal se členem týmu a měl přístup i do zákulisí. Nikdy však nezkoumal, jak která kouzla fungují, a většinu z nich nechápe dodnes. "Upřímně řečeno, já vlastně ani nejsem nějakým velkým obdivovatelem iluzí. Mě spíš fascinuje moc, kterou Copperfield má. Lidi běžně chodí na jeho vystoupení s tím, že všemu přijdou na kloub. A po dvou minutách je jim to jedno. Naprosto tomu snu propadnou. Mně se to stalo taky," přiznává.

Po oněch dvou vystoupeních v Praze, jež obě zúčastněné strany hodnotily pozitivně, zůstal s Copperfieldem v kontaktu. A jednoho dne se rozhodl, že se za ním vypraví. "Američané nemají problém říct vám, že jste jejich kamarád, ať za nimi přijedete. Mně to řekli taky, ale já to udělal a asi jsem je překvapil. Říkali mi OK, ale co tady budeš dělat? A já jim odpověděl: Dívat se." Byl s Copperfieldem ve Vídni, na Ukrajině, v Turecku a po pár měsících odletěl na Floridu, kde se díky jeho kontaktům koukal pod prsty společnosti, jež v té době mediálně zastupovala Britney Spearsovou a další celebrity. To nakonec považuje za největší přínos. Chce se totiž věnovat produkci, kterou studuje na DAMU. "Po těch pražských vystoupeních za mnou přišel Copperfieldův manažer a říkal mi: Teď máš dvě možnosti. Být hvězdou, nebo dělat hvězdy. Uvědomil jsem si, že mě zajímá to druhé."

Libor Bouček je největším kandidátem na post moderátora i pro avizovaná Copperfieldova vystoupení v Praze (29. 11.) Brně (1. 12.) a Ostravě (7. 12.). Kouzelník už poslal Pragokoncertu žádost, aby mu najali právě jeho. A pokud na nich Copperfield zazpívá písničku Michala Davida Já chci žít nonstop, bude za to moct Bouček, i když sám tuhle hudbu neposlouchá. Když u nás byl kouzelník posledně a chtěl se naučit něco v češtině, Bouček mu ji doporučil. Copperfield se ho nakonec nestihl naučit včas, ale vybaven fonetickým přepisem textu a nahrávkou odjel domů s tím, že do příště to zvládne.

