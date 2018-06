Bouček: S Mariannou jsem šťastný

Libor Bouček odpovídal čtenářům iDNES. Odpovědi nejdete ZDE

Liborovým číslem 1 je v současné době bezpochyby krásná moderátorka slovenské TV JOJ Marianna Ďurianová.

V online chatu iDNES čtenářům odpověděl: "Ano, objevila se jistá zklamání, která se ovšem v poslední době vyvážila tím nejkrásnějším, co v životě máme. Takže jsem šťastný i po té citové stránce, konečně."

Spekulace, že se chce Marianna jen v Čechách zviditelnit odmítá. "Nepotřebuje se zviditelňovat. V případě Marianny bych spíš řekl, že slovenský bulvár potřebuje prodávat a s ní na titulce je to snazší."

Marianu prý podle jejích slov oslovil hlavně vtipem a šarmem. Ale pro jistotu použil ještě jeden "fígl". "Hlavně jsem jí ukázal jeden Copperfieldův karetní trik. A bylo hotovo."

Libor je opravdu zamilovaný až po uši. "Marianna je nyní opravdu blízká mému srdci. Velmi." Valentýna spolu hrdličky prožily v Praze a prý to bylo hezké. Možná uvažují o svatbě, ale tady moderátor mlží. "Je vtipnější (ne, že bych byl megavtipálek) než já a to je nebezpečné..."

Teď už se ale bude muset soustředit na moderování další série VyVolených, kterou bude moderovat společně s Vlastou Korcem a Terezou Pergnerovou.

Vůbec poprvé na iDNES chatu připustil, že s Terezou chodil. A proč jim to nevyšlo? "Má pracovní vytíženost, nezralost a nepřipravenost. Zároveň by to asi vážně nešlo skloubit - komoderovat a být spolu," prozradil čtenářům.

Zůstali ale velkými kamarády a moderovat spolu jim nedělá žádný problém. "Je to skvělá ženská. Terezu beru jako svého dobrého přítele. Profesně si jí velmi vážím a přeju jí strašně moc štěstí, který si jednoznačně zaslouží."