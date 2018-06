Libor Bouček přijal výzvu posluchače: bude moderovat opilý

Vše začalo příběhem, ve kterém stál alkohol za zrušením svatby. Několika panáky povznesený budoucí ženich totiž řekl své nastávající, že je ošklivá a že plánovat s ní svatbu nebyl dobrý nápad. A tak nevěsta svatbu zrušila.

Na to Libor Bouček reagoval slovy: "Já se jí vůbec nedivím, protože podle mě nemůže alkohol takhle ovlivnit úsudek. Chlap přece vždycky ví, co dělá. A musím říct, že nastávající manžel je v tomto případě úplný kopyto."

Do živého vysílání pak zavolal posluchač Pavel z Liberce a ženicha se rázně zastal.

"Když si dáš pár panáků, tak většinou nevíš, která bije. A ona by to měla tak trochu chápat. Mě překvapil ten tvůj rychlej soud. Chtěl bych vidět, jak bys vypadal ty. Co by lezlo z tebe za věci," prohlásil. "Nesuď někoho, když nevíš, o co jde, magore," dodal.

Bouček je ale přesvědčen, že si i v opilosti dokáže uvědomovat, co říká. A nyní to chce dokázat i posluchačům.

Po dohodě s vedením rádia se rozhodl, že páteční vysílání na Evropě 2 pojme jako pokus, zda postupná konzumace alkoholu ovlivní jeho chování.

To vše se bude dít pod dohledem lékaře Ivana Doudy z DROPINu, který bude celou situaci monitorovat a odborně zaznamenávat změny Liborova vystupování, úsudku a celkový vliv alkoholu na jeho pracovní výkon.

"V žádném případě tady nebudeme lejt, mně jde o vědecký pokus, jak působí alkohol na člověka. A já se stanu tou pokusnou myší," prohlásil Bouček.