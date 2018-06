Bouček o práci na Euru: Byl jsem roztleskávačka

"Oficiálně se tato pozice nazývá team speaker, ale ve skutečnosti je to práce roztleskávačky, a proto používám anglický termín, zní to honosněji," směje se moderátor.

Novou zkušenost si ale velmi pochvaluje. "Je to taková prestižní neviditelná práce. Vidí mě totiž lidi, kteří jsou živě přítomni na šampionátu, u obrazovek tolik ne. Ale vím, že jsem byl pár minut vidět na ORF, což je skvělé a prestižní," pochlubil se.

VIDEO: Na skok s Liborem Boučkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pořadu Na skok se dostalo i na Boučkovy další možné pracovní nabídky. Velmi by ho lákalo moderování kontroverzní reality show Chvíle pravdy. "Kdyby přišla nabídka, určitě bych ji zvažoval," uvedl.

"Je to velmi kontroverzní věc, ale myslím si, že je to pořad, který by mohl být funkční. Není to žádná kontejnerová reality show, ale soutěž o peníze, ve které se lidi dozvědí něco zvláštního o druhých." - Více o reality show Chvíle pravdy, ve které hraje hlavní roli detektor lži, čtěte zde