Bouček nachytal úředníky ministerstva školství anglickou frází

Libor Bouček svými anglickými frázemi nachytal už řadu lidí. To, že anglicky nerozumí na české poště nebo v kosmetickém salonu, ho nepřekvapilo. Trochu ho ale zarazilo, když se svou pregnantní výslovností nepochodil ani na ministerstvu školství.

Poprvé zazvonil telefon na ústředně a sotva se Bouček - Brit Püt anglicky představil, ozvalo se ženským hlasem slabé "Ježiš" a byl bez jediného vysvětlení přepojen na jednoho z úředníků.

Tomu se znovu anglicky představil a zeptal se, jak muž zvládá svoje podnikání poměrně složitou anglickou frází: "Do you have a stomach to run the business?" Tedy doslova: Máte žaludek (dost odvahy) k provozování svého podnikání.

Úředníka tato věta zaskočila. "Who phone? Which name do you need?" ptal se zoufale, kdo volá a na koho chce přepojit.

Bouček znovu zopakoval předchozí frázi a poté, co úředník nenašel ve slovníku výraz, kterému nerozuměl, byl přepojen na dalšího zaměstnance ministerstva, tentokrát ředitele pro mezinárodní vztahy.

Ten už větě zřejmě porozuměl. Jen nechápal, proč mu někdo kvůli tomu volá. Anglicky proto odpověděl: "Myslím, že nevoláte správné osobě, my jsme ministerstvo školství, jsem ředitel oddělení pro mezinárodní vztahy a my vám pouze můžeme poradit v otázce příležitostí vzdělání pro studenty, kteří přijíždějí do České republiky, a době studia," snažil se vysvětlit.

Libor Brit Püt Bouček ovšem neúnavně opakoval otázku, zda zvládají své podnikání. Nakonec mu pobavený ředitel dal jasnou odpověď: "V podstatě ne."