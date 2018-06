Bouček: Mé pozvání na svatbu přijal i Copperfield

Odpovědi najdete ZDE

"Svatba byl můj okamžitý nápad, který byl okamžitě kvitován - nejlepší nápad mého života. Požádal jsem ji v kleče, stejně jako její maminku a tatínka. Pro muže jeden z nejemocionálnějších okamžiků v životě," prozradil Libor v on-line rozhovoru.

Ačkoliv se se svou vyvolenou seznámil teprve pře půl rokem, krachu manželství se neobává. "Nemyslím si, že sňatek po půl roce známosti je brzo. Svatba není konec poznávání, svatba je slib, že chci v životě poznávat jen svou manželku v miliardě nových situací. Není to ztráta svobody, ale vznik svobody pro pár. Se všemi pravidly a odpovědnostmi," odpověděl.

Libor čtenářům také prozradil, že se na jeho svatbě možná objeví i nejslavnější světový mág David Copperfield, s nímž se zná již několik let. "Není to na 100%, to u Davida ani nejde, ale mé pozvání přijal. Nechám se překvapit."

Mnoho podrobností však Bouček o své svatbě tajil. "Svatba se odehraje v sobotu 1. července na jednom českém zámku. A ještě vám prozradím, že Marianna Ďurianová bude od soboty Mariana Boučková."

Do příprav se nicméně moderátor zapojil velmi aktivně. "Nedávno jsem koupil prstýnky, jsou kouzelné, samozřejmě jsem na ně nechal něco vyrýt, ale ještě teď nechci říct co," uvedl.

Na sobě bude mít v sobotu oblek značky Hugo Boss v barvě champagne. "Šaty Marianny jsem samozřejmě neviděl a ani je vidět nechci. Jsem pověrčivý," přiznal.

Čtenáře také zajímalo, jak se Libor těší na moderování nového pořadu Bar. "V Baru není Noční show, tak mě společně s Laďkou Něrgešovou posunuli na hlavní vysílací čas. Nová prime-timeová výzva, na kterou se těším. Ale není to můj jediný letní nový televizní projekt...," nastínil.

Do Čech totiž přichází slovenský pořad Vilomeniny, který bude Prima vysílat pod názvem Vylomeniny. "Dva roky za ten pořad lobuju a když to všechno půjde, budu nejšťastnější, když ho budu moci moderovat. Na Slovensku to dělá jeden z nejlepších evropských moderátorů Vilo Rozboril. Soutěž dvou kontrastních teamů v reálném prostředí. Nechte se překvapit - černý kůň letního televizního trhu!" napsal Bouček závěrem.

