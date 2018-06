VIDEO: Nemůžeme být rozteklé, říkají boubelky na přehlídkovém molu

"Nemůžu být rozteklá. I plus size modelka musí mít nějakou dobrou životosprávu," míní Barbora Holičková, která se plus size modelingu věnuje už sedmým rokem.

Nováčkem v této branži je Stefanie Gabriela Tůmová, kterou do světa modelek uvrtal tatínek. Do plus size modelingu ale šla také kvůli vychrtlým modelkám.

"Nemám ráda vyhublé holky. Myslím, že i kvůli těm přehlídkám z New Yorku, kde jsou třicetikilové dívky, chtějí být ostatní holky hubené. Myslím, že toto by tomu mohlo pomoct," říká Tůmová, která sní o práci v Americe.

Mezi modelkami se na módní přehlídce v pražské obchodní pasáži objevila také boxerka. "Toto je pro mě něco úplně nového, jiný svět. Je to obrovská zkušenost, něco suprového," prohlásila Lucie Sedláčková, která je mezi plus size modelkami také nováčkem.

A jak by měla správná modelka nadměrných velikostí vypadat?

"Jediné podmínky, které jsou, je pevná figura, velikost 38 až 46 a výška 170 centimetrů a výš," prozradila ředitelka butiku Big and Beautiful Kateřina Kaprasová, která se podílí na Miss Plus Size a Miss Full of Beauty (více o soutěži zde).

Líbí se vám české plus size modelky?