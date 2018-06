Boty se vybírají podle oblečení

Existují tři typy obuvi, o nichž návrháři tvrdí, že se bez nich ženy v letošní jarní a letní sezoně neobejdou. Jde o páskové boty na vysokém štíhlém podpatku, balerinky a sandály. Aby však opravdu vynikly,je nutné k nim zvolit i vhodný typ oblečení.Boty na vysokém štíhlém podpatku - pásků je co nejméně a co nejtenčí - se nosí zejména k sukním z jemných materiálů s délkou pod kolena nebo k úzkým strečovým kalhotám včetně džínsů z elastických materiálů. V každém případě se ženy při chůzi na »jehlách« mohou spolehnout na to, že jejich nohy budou přitahovat mužské pohledy. Budou sexy. Z toho ovšem vyplývá, že by je měly nosit pouze ty,které se mají čím pochlubit. Balerinky, které se prosadily zejména v 60. letech, a to i díky A udrey Hepburnové,patří zase ke capri kalhotám v délkách do půli lýtek a ke skládaným sukním nad kolena, evokujícím takzvaný kolejní styl neboli školní uniform y. Prostě boty pro mladé dívky. Sandály nebo také pantofle vyniknou u dlouhých strečových sukní nebo u úzkých klasických kalhot. Pantofle nemusí být oblíbené »placky«, mohou být i na polovysokých podpatcích připomínajících asijské vlivy. Pro všechny tři typy bot platí ovšem jedno společné - nesmíte se bát barev. Tak jako u oblečení, i u obuvi se budou nosit boty ve výrazných barvách. V elký důraz se klade na tvar podpatků, čím neobvyklejší, tím lepší. Naopak pryč je doba bot na vysokých neforemných a neohebných podešvích.