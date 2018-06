Boty na podpatku pro holčičky rozzlobily britské matky

"Vypadají jako boty, co nosí tanečnice u tyče. Je to naprosto nechutné," prohlásila matka sedmileté dcery. "Černé lodičky byly zlevněny ze 16 na 7 liber. Měly velikost jedna, takže si myslím, že jsou určeny pro dívky od šesti do osmi let. Vypadají přesně jako pár bot pro dospělé, které jen zmenšili pro dětský trh."

Rachael Collinsová, která ale své devítileté dceři dovolila boty vyzkoušet, nesouhlasí s podobnými výstřelky pro děti. "Je to nechutné, že je prodávají dětem. Vysílá to zcela špatný signál," dodala.

Boty na podpatku si oblíbila také dcera Toma Cruise a Katie Holmesové Suri. Je jí pět let a dokonce už používá i make-up (více čtěte zde).

Podle odborníků může nošení bot na vysokém podpatku u dětí vést k zdeformování chodidel, protože se jejich nohy pořád vyvíjí.

Obchod se brání tím, že se jedná o boty z řady Tall & Small. Jsou určeny pro ženy s velmi malou nohou a do regálu s dětskou obuví se prý dostaly omylem.