Botníková inventura

Otevřený botník dvaadvacetileté Barbory Bartoníčkové z Klatov nabízí stejný pohled jako tisíce jiných: sandály a plážové pantofle, střevíce, mokasíny, dřeváky, tenisky, botasky, pohorky a jedny staré odrbané kanady. K úplnosti tu chybějí jedině lodičky. Že by dokonalá osvěta? »Ne, můj první kluk,« směje se slečna Bartoníčková. »Když jsem měla vysoké podpatky, byl menší než já.« Za pár let ji už sice doprovázel mladík o dvě hlavy vyšší, na vysokých podpatcích se však už nikdy chodit nenaučila. Je to dobře, nebo špatně? Jak vůbec nohám jednotlivé typy bot prospívají, nebo ubližují? Jsou lodičky opravdu nebezpečné? A když už je někdo nosí, do čeho by se pak měl doma přezout?Ozdoba dámských nožek a postrach ortopedů - to je klasická lodička. Čím užší, jemnější a vyšší, tím horší. »Lodičky umějí spolehlivě vyrobit vbočené palce, které zlobí hlavně ve středním a starším věku, omezují řadu lidských aktivit a mnohdy končí operací,« varuje brněnský ortoped a tělovýchovný lékař Luboš Hrazdira. »Na deformaci nohy se podílí i vyšší podpatek, kvůli němuž noha stále sklouzává do špičky a deformuje se.« Jednu přednost však přece jen lodičky mají: dámy, které umějí skvěle balancovat na jehlách, jsou na tom relativně lépe než ty, které si zvykly na boty se širokým podpatkem. Ty jsou totiž stabilnější a nenutí své nositelky udržovat rovnováhu. Pak stačí chvilka nepozornosti, malá terénní nerovnost a následuje pád. Výsledkem bývají zlomeniny, případně závažná a bolestivá poranění vazivových struktur v oblasti kotníku.Klasickým pantoflím, kostkovaným bačkorám s přezkou i vratkým střevíčkům s labutěnkou už dávno odzvonilo. Odborníci dnes jednoznačně doporučují zdravotní boty například korkové či ortopedické dřeváky, které svým tvarem kopírují chodidlo, jsou vzdušné a nohu nikde neutlačují. »Volný pásek přes nárt navíc neustále nutí prsty, aby přidržovaly obuv na noze,« připomíná brněnský ortoped, »tím si člověk udržuje v dobré kondici klenbu nohy.« Stejná pravidla pro výběr přezůvek by měla platit i pro školy a školky, ale mnohé ústavy vyhlásily dřevákům válku. Důvod? Klapou, černé podrážky špiní chodby, a navíc slouží jako velmi nebezpečný vrhací nástroj. Rodičům pak nezbývá než se smířit se schválenými typy bačkor, těm odvážnějším pak nevděčná role kverulantů.»Sportovní obuv mnohdy doporučuji pacientům, kteří mají problémy s koleny či páteří, zkrátka s pohybovým aparátem,« říká ortoped Luboš Hrazdira, který je zároveň předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství. »Takové boty mají v podrážkách vzduchové komůrky, které tlumí nárazy a zároveň nohu při došlapu odpruží; u některých typů nahrazuje vzduch gelové jádro.« Příkladem dobré obuvi všedního dne je značka Prestige; pro intenzivní sport se však nehodí kvůli vyšší hmotnosti. Naopak u vyloženě sportovní obuvi záleží na tom, čemu má sloužit. Kvalitní boty pro sálové sporty mají například úplně jiné parametry a vlastnosti než boty běžecké a ty se zase zásadně liší od tenisových bot. Jedno však mají tyto speciální boty společné: vůbec se nehodí pro běžné nošení.Naopak sandály představují prakticky vše, co má ortoped rád - dokonale odvětrávají nohy, a pokud mají anatomický tvar, kvalitní vložky a měkké prodyšné podrážky, které kopírují terén, neexistuje nic lepšího. Samozřejmě není sandál jako sandál, bota z tržiště bude jiná než ta ze značkového obchodu. Sandály s tvrdou nepružnou podrážkou z neprodyšného materiálu se mohou změnit spíš v mučicí nástroj - navíc nekvalitní lepidla mohou způsobit alergie. Ani do sebelepších sandálů proto není radno vstupovat bez bavlněných ponožek, které sají pot a do určité míry nohu chrání právě před nejrůznějšími chemikáliemi, které by se z boty mohly uvolňovat.Kvalitní obuv, ve které se dá chodit delší dobu v těžkých terénech a nepříznivém počasí, je sice drahá, ale pokud se někdy někomu šetření vymstilo, stalo se to právě majitelům superlevných turistických bot. Taková obuv musí být vzdušná a dostatečně prostorná a riziková místa jako kotníky či Achillova šlacha by měla mít speciální polstrování. Vyplatí se investovat do svršku boty, který díky speciální struktuře propouští vlhkost zevnitř ven, ale nikoliv opačným směrem. Pozor! Platí tu stejná pravidla jako u sportovní obuvi - různé boty se hodí pro různý terén. Zatímco některé se hodí k běžnému dennímu nošení, jiné jedině a pouze k tomu, k čemu byly výrobcem určeny.Klasický příklad nekvalitní - přesto hojně používané - turistické boty. »Vojenská kanada dokáže nohu během pár chvil spolehlivě zničit,« říká brněnský ortoped. »Má k tomu všechny předpoklady: netvarovanou podrážku i tvrdý povrch, opírající se o Achillovu šlachu.« Existují samozřejmě výjimky: pro někoho může být i obyčejná kanada pohodlná. Ve většině případů ale stojí v ostrém protikladu k dobré turistické obuvi.Bývají měkké a vzdušné - a pro nohy, které potřebují volnější přední část, jsou rozhodně vhodnější než lodičky. Na druhou stranu i tady lékař zvedá výstražně prst - botě, která má nízkou a velmi tenkou podrážku, by se každý měl vyhnout velkým obloukem. »Lehce vyšší podpatek zvedne patu, odlehčí Achillovku a sníží tah na trojhlavý sval,« poznamenává ortoped Hrazdira. »Podpatek, zvláště je-li z měkké gumy, navíc tlumí rázy při došlapu.«Podrážka je základ stability.Ten, koho bolí kolena či záda, by měl vyhledávat boty s měkkou podrážkou. Tvrdá podrážka či podpatek je nevhodná pro ty, kteří mají začínající artrózu, bolavé kolenní klouby, ale také bolesti zad. Důležitý je i protiskluzový vzorek na podrážce.Měla by být anatomicky tvarovaná a podpírat podélnou, u kvalitní boty i příčnou klenbu chodidla. Musí rovněž izolovat proti chladu, neměla by se shrnovat. Pravou pohromou je pro klenbu nožní úplně rovná plocha došlapu; k takové botě je nutné dokoupit anatomické vložky.Správná obuv musí být dostatečně prostorná, hlavně v přední části. Kulaté boty jsou vždy lepší než špičaté, protože špička stahuje příčnou klenbu a deformuje prsty.Zejména u turistických bot je třeba ponechat 12 centimetry vůle (nejen kvůli silným ponožkám).Jsou bránou vlhkosti, takže čím méně, tím lépe - zvlášť takových, které procházejí celým svrškem boty.Neprodyšných bot sice ubývá, ale kůže přesto pořád patří k nejlepším a nejpoužívanějším materiálům. Nejlepší boty umějí »dýchat« jedním směrem. Speciální vodoodpudivá impregnace zajistí to, že bota zvenku nenavlhne. Prodyšnost má význam hlavně u turistické obuvi.Opatek, tedy část obuvi, která drží nohu zezadu, nesmí být ostrý a nesmí tlačit. Zvýšený opatek s bočními zářezy, který zabraňuje tlaku na úpon Achillovy šlachy, je typický pro sportovní obuv.