Slezáčka štve dělení rodičovské, navrhovatelku nepřímo označil za krávu

"Znám rodiny, kde žena vydělává balík, a táta je proto v domácnosti. Nicméně většinou to tak není a nechci rozebírat proč. Jen si tak trochu nesměle myslím, že by si to měly rodiny rozhodovat samy a žádná genderová fanatička by se jim do toho neměla plést. A už vůbec by se taková intimní a veskrze osobní záležitost neměla upravovat zákonem," napsal Slezáček na svém facebookovém profilu.

Sociální demokracie navrhuje povinné rozdělení rodičovské dovolené mezi oba rodiče, podobně to funguje v severských zemích. Michaela Marksová - Tominová ale upřesnila, že by stát rodiče do toho nenutil povinně. Buď se ale u dětí vystřídají, nebo dostanou méně peněz.

Michaela Marksová - Tominová

"Je určená jedna část rodičovské dovolené, která je takzvaně pro druhého rodiče. A když si ji druhý rodič nevybere, tak propadne. Je to tak třeba na Islandu, kde jsou plus tři měsíce pro dalšího rodiče," prohlásila Marksová - Tominová (celý rozhovor zde).

Nicméně moderátor si při své kritice nebral servítky. "Vřele bych vám doporučil natřít se na fialovo a jít bučet na nějakou švýcarskou louku," dodal Slezáček.

Jste pro dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku?