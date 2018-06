Nejmladší dcera Žožo je z umělého oplodnění, přiznal Boris Hybner

Boris Hybner se kromě přiznání, že jedenáctiletou Žožo má díky umělému oplodnění, snažil charakterizovat všechna svá manželství. Ženatý byl s akademickou malířkou Janou Kremanovou. Druhou manželkou byla Helena Julišová a nyní žije s genetičkou Lucií.

"První manželství, to byla 60. léta, typický květinový vztah s lahví dózovaného alkoholu. Druhé manželství, to byl typický vztah 70. let. Pak přišly devadesátky a třetí vztah," řekl Hybner.

Je podle něj zajímavé, že jeho dvě dospělé dcery, které mají každá jinou maminku, obě shodně milují koně a má jich každá hned několik. "Přitom po mně ten vztah ke koním určitě nemají," dodal.

Hybner v minulosti bojoval se závislostí na alkoholu a překonal také rakovinu. Člověk se podle něj někdy musí dostat na dno, aby se odrazil a zase začal od nuly.

"Děje se toho v životě mnoho. Každé období má svého strašáka. Dříve to byl mor, pak tubera, teď rakovina. A tento typ úzkosti je ten, kdy člověk spolupracuje s nepřítelem. Čím více se té nemoci bojí, tím více je na lopatě. A je potřeba tomu čelit s humorem, s fanfarónstvím, kdyby bylo více humoru ve vztazích, v politice, to byste koukali. Někdo řekl, že humor bude novým náboženstvím lidstva, a já tomu věřím, myslím, že začínají dobré časy," prohlásil Hybner, který se podílel i na filmu Klauni (více zde).

Aneta Antošová v Show Jana Krause

Pozvání na červenou sedačku přijaly také food blogerka Markéta Pavleje Šimrová a lektorka tance Aneta Antošová, která roztančila i moderátora.