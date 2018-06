Boris Becker se diplomatickou imunitou v Africe vyhnul bankrotu

Becker měl dluh u soukromé banky vyrovnat do června 2018. „Jsem v pozici, kdy můžu vyřešit celou částku, kterou dlužím. Je to asi tak, jako když jdete do restaurace a objednáte si kuřecí sendvič s kolou a účet dělá deset tisíc liber. Rád bych ten účet probral s majitelem restaurace, ale ta příležitost mi nebyla poskytnuta. To je důvod, proč tomu říkám velké nedorozumění. Neutíkám před tím. Žiju v centru Londýna. Neskrývám se nikde,“ prohlásil před rokem Becker.



Jenže tenista nechce platit a raději se vyhnul finančním potížím ziskem diplomatické imunity Středoafrické republiky. V hlavním městě Bangui je atašé pro sport, kulturu a humanitární záležitosti pro Evropskou unii.

Podle advokátů zastupujících Beckera se na něj stahuje Vídeňská konvence pro diplomatické vztahy z roku 1961. Takže o tom, zda proti němu může být vedena jakákoli legální akce, rozhoduje Středoafrická republika a britské ministerstvo zahraničních věcí.



„Získal jsem teď diplomatickou imunitu, protože jsem musel, abych tuto frašku ukončil a mohl tak začít obnovovat svůj život. Jakmile skončí tato jízda kravaťáků ve snaze namastit si kapsu, mí právníci budou žádat odškodnění,“ prohlásil Becker, jehož zastupuje slavný advokát Ben Emmerson.

Vedle bankrotu i rozvod

Becker nedávno oznámil, že se rozvádí. Jeho manželství s nizozemskou modelkou Lilly Kerssenbergovou (41) končí po devíti letech. Žít spolu začali v roce 2005, do manželství vstoupili o čtyři roky později. Následujícího roku se jim narodil syn Amadeus.



„Toto rozhodnutí po třinácti letech vztahu a devíti letech manželství nebylo snadné. Nejdůležitější věcí pro oba klienty je dobro jejich syna Amadea,“ uvedl právník Christian-Oliver Moser pro německý deník Der Bild.

Pro Beckera, který loni přiznal problémy ve vztahu kvůli alkoholu, je to krach druhého manželství. S modelkou Barbarou Feltusovou se vzali v roce 1993, měsíc před narozením syna Noaha. Další syn Elias Balthasar se narodil v roce 1999.

V té době měl Becker aférku s prostitutkou Angelou Jermakovovou, ze které se narodila dcera Anna, kterou tenista nejdřív zapíral. Po testech otcovství Barbara podala žádost o rozvod a manželství skončilo v roce 2001.