Borhyovou čeká Duel. Do tance dá maximum

V obávaném Duelu, do kterého postoupila na základě diváckého hlasování minulý týden, se Borhyová spolu se svým tanečníkem Petrem Pikem utká s dvojicí Zdeněk Podhůrský–Lenka Sekaninová. Bojovat bude podle svých slov ze všech sil a do tancování dá maximum.

Příběh ani ne dvouletého Daniela ji vzal za srdce. I proto se v pátek večer po vyhlášení nemilosrdného verdiktu na jejích tvářích objevily slzy. „Netušila jsem, že mě může něco takhle dostat. Když jsem se dozvěděla, že jdeme s Petrem do Duelu, bylo mi to líto hlavně kvůli Danečkovi.“

„Už při prvním setkání mě chytil za ruku, otevřel očička a vnímal mě, přestože má kvůli oboustrannému šedému zákalu oči většinou zavřené. Vidí jen na třicet centimetrů a musí nosit silné čočky. Navíc trpí epileptickými záchvaty, nesedí, nechodí. Bylo mi to moc líto a obrečela jsem to,“ přiznává Borhyová. „Kdybych tancovala pro sebe, mávnu nad tím rukou, ale takhle je to pro mě těžší. Cítím vůči tomu malému i celé jeho rodině velkou odpovědnost,“ dodává.

Před soutěží neuměla nic

Petra Pika, svého tanečního partnera, moderátorka obdivuje. Nezná prý moc lidí v jeho věku, kteří by se takhle obětovali pro druhé. „Ve dvaadvaceti se většinou lidé neohlížejí na druhé, Petr je výjimka. Pro to, aby pomohl svému synovci, všeho nechal a věnuje se naplno dosažení jediného cíle – vybojovat pro něj vítězství a s ním naději na zaplacení odborníka, který by pomohl s péčí o něj v domácím prostředí. Je krásné vidět, jak celá Petrova rodina drží pohromadě,“ vypráví Borhyová.

Než Lucie Borhyová vstoupila do taneční soutěže, neuměla prakticky nic. Poslední zkušenosti nabyla v tanečních, ale waltz, který ji potkal hned v úvodu soutěže, se tam neučila. „Dřív se mi tenhle tanec moc nelíbil, ale teď je můj nejoblíbenější,“ tvrdí. Nikdy nedělala žádné akrobatické kousky, které teď s takovou lehkostí předvádí.

Sama sebe překvapuje

„Různých přemetů, zvedaček nebo otáček jsem se vždy bála. Jsem někdy sama překvapená, čeho jsem schopná. Utvrzuje mě to v tom, že do toho jdu s obrovským nasazením. Když mě do soutěže oslovili, samozřejmě mě napadla otázka, jestli to zvládnu, ale nakonec to, jak obstojíte v tom kterém tanci, je druhotné. Když víte, že tím můžete někomu pomoct, není důvod k dlouhému přemýšlení.“

Dnes večer se může sen této taneční dvojice rozplynout. Přes únavu a velký fyzický zápřah však ani jeden soutěž neopustí bez boje. Vedle čači a country, tanců z minulého kola, které znovu předvedou, trénují i disco a rumbu, nové soutěžní tance, jež čekají ostatní páry. Jeden z nich totiž také zatančí. A když u diváků propadnou a v soutěži skončí?

„Určitě to obrečím. Tahle soutěž jsou velké emoce. A tanec je jako droga, něco, co vás pohltí. A když to nevyjde, zkusím pomoci Danečkovi jinak. Rozhodně s ním budu v kontaktu, v Petrově rodině jsem totiž našla nové přátele,“ uzavírá Borhyová.