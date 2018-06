Borhyová, Zuna a seriál. Jak jinak

Té loni vládla Pojišťovna štěstí, letos ji vystřídaly další seriály, zlatá Ordinace v růžové zahradě se sledovaností nad dva miliony lidí a bronzová Ulice. Nad zábavou Novy se sice podle kuloárů smráká, nicméně více než dva miliony diváků stále sledují Go-Go šou se sourozenci Gondíkovými, jimž patří stříbro mezi muži i ženami Novy 2005.

Nic nového mezi vítězi, nic nového na scéně. Jen před začátkem přenosu lovili sběratelé podpisů dětského hrdinu Ordinace, fotografové Petra Bendeho a Vlastimila Horvátha ze SuperStar a ostatní ministra kultury Vítězslava Jandáka. V sále byla zima a nezvykle nervózní režisér Jiří Adamec opakoval: „Při reklamních vstupech neodcházejte ze sálu, budou jen dva a krátké!“ Krátké vskutku byly a obsahovaly hlavně upoutávky na vlastní pořady, což je i na leden, kdy reklamy všeobecně ubývá, překvapivě málo.

Tomáš Krejčíř v roli průvodce večera až na pár pohotových reakcí svůj text vesměs četl. Pro každého vítěze měl „hudební dárek“, čili se opakovala stará nekonečná smyčka: předávající, vítěz, písnička. Z hostů nejvíc bavili herci Milan Šteindler a Bohumil Klepl, za cenu nejdéle děkoval Dalibor Gondík. Závěrečná píseň Lucie Bílé k Ulici zněla ze záznamu, protože zpěvačka musela do divadla na záskok. Pořadu prostě chyběla šťáva, dravost, drzost, provokace, vůle ke změně jako v dobách, kdy z ničeho Nova vykřesala událost.

Daleko zajímavější byly klepy, které se přetřásaly na večírku. Třeba že Novu i Primu čekají pod zahraničními majiteli změny. Že se bude šetřit, místo vlastní zábavy se nasadí dovezené filmy. Že i o ty se bojuje za nové ceny, dokonce prý by další díly Harryho Pottera i Pána prstenů, které dosud hrála Nova, mohla získat Prima. Že Nova ruší pořad Zvoňte dvakrát!, sotva začal, a Prima pod vlivem úspěšné Ordinace začíná zvažovat vlastní lékařský seriál ve stylu Doktora z hor. Že Nova nasadí reprízu Redakce proti druhé řadě VyVolených, čímž ji „zabije“. Že se Jandák vrací k herectví v pětidílném dobrodružném seriálu a filmu České televize. A hlavně že to všecko jsou pouhé nevinné bojůvky, protože licence k digitálnímu vysílání prý budou vyhlášeny do deseti dnů – a pak televizní trh pozná změnu!

Zatím však čeká tváře Novy ještě prověrka v anketě Týdeníku Televize TýTý, jež zrcadlí oblibu napříč stanicemi. Její patnáctý ročník vysílá také Nova: 4. března během předtočeného večera, jejž moderuje Tereza Kostková, představí v každé z deseti kategorií pět nominovaných, které do 13. února vyberou čtenáři. Vzápětí vypukne hlasování pomocí esemesek a telefonátů, jež vyvrcholí 11. března v přímém přenosu finále s průvodcem Leošem Marešem.

Nadto na rozdíl od ustálené podoby Anno se systém TýTý opět obmění. V kategorii Objev roku 2005, kterou ceny Novy nezahrnují, budou diváci letos vybírat jen ze tří mladých tváří reprezentujících tři stanice. Jejich jména navíc zazní až v úvodu finále, během přenosu se o nich bude hlasovat. Snad to bude napínavější než vnitropodnikové volby Anno.

