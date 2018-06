Borhyová zapózovala fotografům a utekla za přítelem

Sobotní slavnostní vyhlášení moderovala v přímém přenosu herečka Daniela Šinkorová, loňská vítězka ankety Anno. Ta letos vůbec nebodovala. - více o vyhlášení ankety Anno zde

Tím, že Daniela odmítla podepsat pracovní smlouvu na další své působení v seriálu Ordinace v růžové zahradě, který již potřetí letos zvítězil v kategorii pořad roku, naštvala nejen diváky, ale i mnoho svých hereckých kolegů.

"Její odchod mě mrzel, protože mám Danielu hrozně moc ráda, její důvody nikdo nezná a já to ani nechci vědět, proč odešla, je to zkrátka její věc," řekla herečka Veronika Nová, někdejší seriálová dcera Šinkorové, která si na pódiu poprvé vyzkoušela i roli moderátorky.

Nově diváci rozhodovali také o nejoblíbenějším filmu, na kterém se televize Nova finančně podílela. Sošku pro vítěze získali Zdeněk a Jan Svěrákovi za komedii Vratné lahve. Na druhém místě skončil film režiséra Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále.

Menzel, který dostal od diváků stříbro shodou okolností ke svým sedmdesátým narozeninám, se na předávání cen nedostavil. Pro cenu si nepřišla ani Mirjam Landa, autorka třetího divácky nejúspěšnějšího filmu Kvaska.

Raut zel prázdnotou, Borhyová jásala

Stejně rozpačitý jako udílení cen byl i následný večírek. Na rozdíl od minulých ročníků ankety Anno na něm superznámé novácké tváře, seriáloví hrdinové, rosničky, sporťáci, zpravodajci chyběli.

Vítězce Lucii Borhyové to ale radost nezkazilo. "Je to pro mne absolutní překvapení, nevěřila jsem, že bych letos mohla uspět," svěřila se moderátorka Televizních novin, která překvapila v děkovné řeči, když poslala tajný vzkaz v řečtině svému příteli. Co ale přesně řekla, nechtěla prozradit. "Ten vzkaz byl jenom pro jednoho člověka, kdybych chtěla, aby mu rozuměli i ostatní, mohla jsem ho rovnou přeložit, což jsem neudělala."

Pak Lucie zapózovala radostně fotografům, a protože její řecký přítel Nik má pracovní povinnosti a na slavnostní večer ji nedoprovodil, rychle se vytratila.

Stejně tak Leoš Mareš a další vyznamenaní se nenechali zlákat občerstvením a potichoučku zmizeli.

Účinkující zpěváci, Karel Gott, Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Petr Kolář nebo Helena Zeťová, se vůbec neobtěžovali mezi hosty přijít. Okamžitě poté, co splnili pracovní povinnosti, využili možnosti opustit GoJa Music Hall východem pro účinkující, nasedli do zaparkovaných aut a spěšně odjeli.