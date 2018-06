Borhyová: Vzestup pečlivé školačky

Lucie Borhyová se dostala na scénu showbyznysu překotným tempem. Bylo jí jedenadvacet, když se poprvé objevila na obrazovce coby moderátorka Televizních novin, hlavní zpravodajské relace na Nově. Brzy začala sbírat ocenění v anketách popularity. A přitom její sny byly docela jiné. Zvlášť ty dětské.



Chtěla bych být učitelkou



Narodila se před šestadvaceti lety ve znamení Berana v rodině Ladislava Borhy, manažera v oblasti informačních technologií a Aleny Borhyové, ženy v domácnosti. Trochu tvrdohlavé, ale usměvavé dítě dělalo svým rodičům, kteří kladli důraz hlavně na vzdělání, radost.

"Hrozně jsem se těšila do školy. Aktovku jsem dostala už o rok dřív a pořád jsem si do ní něco chystala, rovnala pastelky a sešity. Mívala jsem samé jedničky, nějaká ta trojka občas přilítla až na gymnáziu. Našim připadalo neuvěřitelné, že jsem každou chřipku obrečela, protože jsem musela zůstat doma. Bylo mi líto, že zameškám a pak budu muset všechno dopisovat," vypráví moderátorka. Ráda trávila čas mezi dětmi.

"Líbilo se mi i v družině, jsem takový kolektivní typ," vzpomíná Lucie Borhyová, která až do osmnácti let trávila prázdniny na jazykových táborech, chodila do baletního kroužku, na moderní tanec a do výtvarného kroužku. Obrázek si pro radost namaluje občas i teď. "Obvykle krajinu, někdy abstraktní kompozici, jindy kopii nějakého známého obrazu," vyjmenovává Lucie a přiznává, že ve školních letech viděla svou budoucnost chvíli v povolání tanečnice, učitelky, lékařky nebo prodavačky.

Odmala přitom vystupovala na veřejnosti: recitovala, zpívala, objevila se i v dětském pořadu Studio Kamarád a poznávala, co znamená slovo tréma. Sotva by ji však napadlo, že se televize jednou stane jejím denním chlebem a ona zažije při prvním vysílání takovou trému, jakou dosud nikdy. Když měla prý přečíst před celou třídou referát, strašně se styděla.

Podle toho, že jí jednou profesor zeměpisu po přečtení referátu řekl: "Lucie, vy byste měla číst zprávy", zřejmě stud nebyl zase tolik znát.



Do zahraničí odjížděla jen nerada



Po gymnáziu chtěla studovat žurnalistiku - psala povídky do šuplíku a novinařina ji lákala. Trochu se na tom podepsal i její dědeček. "Pracoval v ruchovém studiu hostivařských a barrandovských filmových ateliérů, kam mě občas brával s sebou. Bavilo a zajímalo mě zákulisí divadla, filmu a televize, byla jsem zvědavá, jak to všechno vlastně funguje. Možná tam jsou kořeny mého rozhodnutí dělat žurnalistiku," uvažuje Lucie.

Na vysokou školu se nedostala a příští rok strávila studiem angličtiny v Londýně. Chodila do školy, ale hlavně se starala o děti. "Nechtělo se mi odjíždět, protože mám dobré rodinné zázemí a vztahy s rodiči. Najednou jsem seděla v autobuse a divila se, kde jsem sebrala tu odvahu vyrazit někam do neznáma. Měla jsem však štěstí na anglickou rodinu, byli to skvělí lidé. Dodnes se navštěvujeme."

V Anglii ji nadchla sociální práce. "Měla jsem možnost podílet se na pořádání nejrůznějších setkání a dobročinných akcí, většinou pro seniory a děti. Moc se mi líbilo, jak se tu například starají o lidi v domovech důchodců a jak se tito lidé umějí bavit. Napadlo mě tenkrát, že bych něco podobného ráda dělala i u nás," vypráví Lucie.



Z poslíčka v zákulisí moderátorkou



Když se vrátila ze zahraničí, rozhodla se pro studium na Vyšší odborné škole publicistiky. V rámci povinné praxe poznala práci v rádiu - nějaký čas působila v Českém rozhlase na stanici Praha.

Když bylo třeba získat i televizní praxi, nastoupila jako pomocná síla do redakce zpravodajství Novy. Zařizovala, telefonovala, běhala s kazetami do střižny.

Pohlednou blondýnku tehdy zaznamenala šéfredaktorka zpravodajství Věra Dušková. Jednoho dne ji překvapila nečekanou nabídkou moderovat hlavní zpravodajskou relaci, přestože nikdy nestála před kamerou a netočila reportáže.

"Myslela jsem, že je to nachytávka do nějakého zábavného pořadu a že mě při tom natáčejí skrytou kamerou. Ale pak mi přišlo zvláštní, že by natáčeli zrovna mě, neznámou holku. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit, nemám co ztratit. Rok a půl byla dost dlouhá doba na to, aby se člověk seznámil s přípravou a průběhem vysílání, aby dosáhl určité zkušenosti a uměl se v tomto prostředí pohybovat," říká Lucie, pro kterou tím okamžikem začal měsíc velkých příprav na první vysílání.

5. srpen 1999 - den, který se jí z paměti nikdy nevymaže. Poprvé seděla za moderátorským pultem, poprvé se měla představit s Rayem Korantengem v nové moderátorské dvojici a poprvé měla říct do kamery: Dobrý večer. "Měla jsem obavy, jestli budu vůbec schopná promluvit a přečíst celý text, když se rozsvítí na kameře červené světlo," přiznává Lucie, která má dnes za sebou pětileté působení v televizi. Trému už necítí a o popularitě říká, že ji nezměnila.

"Když člověk dostane nabídku, kterou nečeká, tak ho to moc nezmění. Řekla bych, že víc jsou ohroženi lidé, kteří o slávu usilují, těší se, jak je budou poznávat lidé na ulici, jak budou dělat rozhovory pro noviny. Když toho pak dosáhnou, stoupne jim to do hlavy. Pokud něco přijde samo, zvládáte to s absolutně klidnou hlavou. Beru to tak, že je to práce jako každá jiná, jen je při ní na mě víc vidět," tvrdí Lucie.

Kromě práce v televizi moderuje například módní přehlídky, golfové turnaje nebo večírky pro firmy. Kdyby jednou musela zprávy opustit, bavilo by ji moderovat vlastní diskusní pořad. "Televizi mám ráda a ráda bych u ní zůstala," svěřuje se Lucie Borhyová.



Hokejista Jágr, nebo golfista Babický?



Když má Lucie odpovědět na otázku, kdo ji v životě nejvíc ovlivnil, obvykle jmenuje svoji maminku. V mnohém na ni měl velký vliv i její o dvanáct let starší přítel, golfista a podnikatel Alan Babický. S ním se seznámila v době, kdy ještě v televizi nepracovala. "Moderovala jsem golfový turnaj, kde hrál. Po druhém setkání jsem se od něj nechala odvézt domů, ale protože jsem ještě nechtěla, aby věděl, kde bydlím, nechala jsem si zastavit o ulici dál."

Potom Lucie Borhyová odjela na dovolenou do Chorvatska a po návratu našla ve schránce od Babického vzkaz a telefonní číslo. "Alan mě zaujal smyslem pro humor a upřímnýma očima. Uměl připravit romantickou večeři při svíčkách, byl milý a vytvářel kolem sebe hezkou atmosféru," vzpomíná Lucie.

Vztah Borhyové a Babického vydržel šest let, dnes je podle všeho u konce. "Jsem spíš optimistická a snažím se ve všem zlém najít něco pozitivního. Cokoli se mi stane, ať už bych třeba přišla o práci nebo se rozešla s přítelem, si obhajuju osudem. Věřím na něj," vysvětluje Lucie.

V jejím životě se objevil nový muž, slavný hokejista Jaromír Jágr. Na něm ji prý zaujaly (ostatně stejně jako u Alana Babického) oči a pak také názory. Čas ukáže, jakou má tenhle vztah budoucnost. Lucie se totiž neobjevila po hokejistově boku na předávání Zlaté hokejky v Karlových Varech, jak všichni předpokládali. To nahrálo dohadům, že pár Borhyová - Jágr už je minulostí.

Lucie Borhyová však do Varů nemohla přijet, i kdyby chtěla. Odjela totiž na týden k moři. Objevily se i spekulace, že je na "usmiřovací" dovolené s Alanem Babickým. "Jedu s maminkou a bráchou Oskarem," prohlásila Lucie před odjezdem. A dokonce se zmínila i o vztahu s Jágrem. "Je v začátcích, teprve jeden druhého poznáváme. Jsem ale šťastná."

LUCIE BORHYOVÁ

* Miluje: čokoládu

* Má ráda: ležérní, elegantní a zároveň sportovní módu

* Slabost: pro parfémy a originální stříbrné šperky

* Nejvíc utrácí: za sport

* Odpočine si: při aerobiku, při hudbě a vaření

* Na mužích nesnáší: vousy, je na ně alergická

* Životní krédo: žít každý den tak, jako by byl poslední



Má Lucie Borhyová modrou krev?

Lucie Borhyová pochází z česko-slovenské rodiny. Její otec Ladislav Borhy přišel do Prahy z Košic a ona má díky němu předky na Slovensku i v Maďarsku. Je dokonce velmi pravděpodobné, že jí v žilách koluje modrá krev. O šlechtickém původu mluví Borhy sice jen s úsměvem, ale v Budapešti opravdu existuje rodinný erb Borhyových. Slovenštinu ani maďarštinu Lucie po otci neovládá.