Borhyová Velikonoce slavit nebude, odlétá do Řecka

"Mám čtyři dny volna, takže odletím s přítelem do Řecka. Moc se těším, už je tam příjemné teplo," říká Borhyová. Velikonoce oslaví až za měsíc, ty řecké. Na programu jsou tam totiž poslední víkend v dubnu.

"Budu mít trochu delší volno, čtrnáct dní, tak si to víc užijeme. Jsem strašně zvědavá na tamní oslavy Velikonoc, jsou prý monstrózní. Slaví se tam víc než Vánoce, dodržují se dlouholeté tradice, všude září ohromné ohňostroje, lidé jsou v ulicích, prostě všechno probíhá jinak. Ani jsem se neptala na podrobnosti, nechám se překvapit. Co vím, je jen to, že vajíčka se tam také malují," vypráví moderátorka.

Nějakou drobnost ale ku příležitosti českých svátků svým blízkým rozhodně koupí, aby je, jak se říká, nepokakal beránek. A těší se, až bude mít jednou svoje vlastní děti, se kterými bude Velikonoce určitě víc prožívat.

"Když je člověk sám, nemá ani moc důvodů příliš slavit. Těším se, až budu jednou se svýma dětma barvit vajíčka, to mě ostatně vždycky hrozně bavilo. S bráchou jsme jako malí chodili koledovat a přinesli vždycky plný košík vajec, to bylo fajn. A bylo legrační pozorovat, jak pár dní potom nosily všechny děti do školy k svačině vajíčka," dodává s úsměvem.