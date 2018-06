Borhyová už staví syna na lyže, o svatbě ale slyšet nechce

"Musím říct, že mně to takhle vyhovuje. Svazku se trochu bojím, protože se v něm pak ztrácí to, co oba motivuje. Vidím to u spousty párů, které se vzaly. Najednou berou všechno jako samozřejmost, přestanou si dávat to, co ve vztahu bylo normální, nemají tak motivaci," řekla otevřeně iDNES.cz Lucie Borhyová, která jindy na otázky osobního rázu odpovídá poněkud stroze.

Partnerem rodačky z Prahy je řecký podnikatel a majitel cestovní kanceláře Niko Papadakis, s nímž vychovává dvouletého syna Lucase. Svatbě se oba brání i z toho důvodu, že případné rozvodové tahanice, které mohou přijít kdykoli, nebývají jednoduché. V případě, kdy je ve hře zahraniční státní příslušnost, to platí dvojnásobně.

Lucie Borhyová s partnerem Nikem

"Vzít kufr a jít, to je strašně jednoduché. Rozvod je pochopitelně složitější proces. Nám to zatím vyhovuje tak, jak to máme. A dál si to hýčkáme," vysvětluje Borhyová.

Rodinu i dál staví na první místo, což připouští i ve chvíli, kdy přijde řeč na práci. "Asi mi teď kvůli změnám v redakci přibudou nějaké směny, ale vždycky to jde udělat tak, aby byl čas i na rodinu. Ta je pro mě nejdůležitější," zdůrazňuje.

S malým Lucasem už Lucie a Niko zavítali i na hory, kde syna poprvé postavili na lyže. Zimní radovánky si prý užíval naplno. "Vyzkoušeli jsme, jak mu to půjde. A mile nás překvapil. Postavila jsem ho na svoje lyže, kus jsme projeli, ukázalo se, že se mu to líbí, tak jsme mu na rovince nasadili přeskáče a helmu a snažil se spolupracovat. Pohyb byl přirozený, takže bude asi nadaný," chlubí se pyšná maminka.

Takhle vypadal syn Lucie Borhyové pár dní po porodu. Nyní jsou mu dva roky. Rodiče ho v médiích nevystavují.

"My jsme oba milovníci lyžování, tak věřím, že v tomhle směru budeme kompletní rodina," uzavírá Lucie Borhyová.