Borhyová se pochlubila řeckým milencem

Právě při focení jejího v pořadí druhého kalendáře na přelomu června a července se půvabná blondýnka s řeckým podnikatelem seznámila. Zřejmě tomu chtěl osud, původně se totiž mělo fotit v Thajsku.

"Kvůli soutěži Bailando se neustále posouval termín focení, původně naplánovaný na duben. V červnu ale byly v Thajsku zrovna monzunové deště, tak jsme museli vybrat jinou destinaci. Stala se jí řecká Kréta," líčí Borhyová. A právě na Krétě vlastní bohatý Řek několik hotelů.

Rodiče do vztahů nemluví

Na akci nechyběli přátelé Lucie Borhyové, mezi nimiž byl například i její taneční partner z Bailanda Petr Pik, a samozejmě rodina. Bratr Oskar s přítelkyní, s níž chodí už tři roky, a rodiče, kteří viděli přítele své dcery asi podruhé v životě. Do vztahů svým dětem prý nemluví.

"Je to Lucky život, nikdy jsme jí do žádného partnera nemluvili. Obavy jsou vždycky, to zná určitě každý rodič, ale oni dva jsou spolu, oni spolu komunikují a my můžeme jen přihlížet, je to jejich volba. Niko je hezkej a milej, samozřejmě je tam trochu jiná mentalita, ale s tím se musí vyrovnat ona sama a posoudit, jestli je schopná to zvládnout, nebo ne. Na ní také je, jestli jednou bude třeba žít v jiné zemi. Myslím, že je na takové myšlenky dost času, svatba se zatím nechystá," říká maminka Lucie Borhyové.

"Dokážu si představit, že bych žila v jiné zemi, ale rozhodně nic takového v dohledné době neplánuji," reaguje moderátorka.

Svatba bude, prorokuje Margita

Kmotr kalendáře, operní pěvec Štefan Margita, který dorazil s kyticí pětadvaceti rudých růží rovnou z koncertu v Rudolfinu, má trochu jiný názor. "Tentokrát svatba bude, cítím to," míní. Možná má pravdu, je totiž blízký přítel rodiny a Lucii zná odmalička. "Moje žena Hanka ji ještě jako docela malou uspávala v náručí. Ale to už je dávno," vzpomíná Margita.

Kalendář, který nafotil známý fotograf Vladimír Štross, vyšel v počtu osmi tisíc kusů. K nim byla vydaná ještě limitovaná edice sta kusů, která je číslovaná a podepsaná jeho hlavní aktérkou. Na křtu se také dražilo. Do dražby byl dán kalendář s pořadovým číslem 1 a obraz s fotografií Borhyové. Výtěžek stejně jako část z prodeje kalendáře bude věnován nadaci Krtek.