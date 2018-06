Borhyová protančila celou noc

Po příchodu každého soutěžícího na Střelecký ostrov, kde se party konala, se rozezněly žhavé rytmy salsy. A každý se svým tanečním partnerem musel na parketu ukázat, co umí.

Lucie Borhyová sotva stihla odložit kabelku a byla hned uprostřed tanečního reje. „Baví mě to, vždycky jsem tančila ráda, tak doufám, že nám to pomůže a postoupíme co nejdále,“ doufá Borhyová, která se svým tanečníkem platí za nejzářivější pár. A svoji jiskru prokázali více než jasně, parket totiž opouštěli jako jedni z posledních.

Také idol teenagerovských komedií Jiří Mádl se již v pátek představí v nové show TV Nova coby tanečník. Na slavnostní zahajovací večírek dorazil pozdě a také se dost šetřil. „My jsme s Laďkou ready, ale počkejte až do pátku,“ řekl Mádl, který se parketu sotva dotkl a pak u stolku s výhledem na Prahu raději popíjel žhavé drinky.

Moderátor Zdeněk Podhůrský celý život tíhne ke Španělsku. Dokonce tam i kus života strávil a naučil se i tancům plným energie a života. „Dalo by se říct, že mám trochu Španělska v krvi. Zkusím to ukázat i na parketu a když se to povede, budete koukat!“ vyzývá Podhůrský směrem ke svým tanečním soupeřům. Ti se však nenechají zastrašit a když byl parket zrovna obsazen, tak třeba Richard Tesařík se připojil ke kapele a zahrál si na bubny.