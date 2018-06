Borhyová: Peříčko bych nezvládla

Ve skutečnosti to televizní moderátorce Lucii Borhyové sluší víc než na obrazovce. Z její výrazné tváře skoro nikdy nemizí úsměv. A to odpovídala déle než hodinu. Naučená profesionální maska? Kdepak, řeknou vám ti, co ji znají dlouhá léta, tak vřelá byla vždycky.

* V divácké anketě jste se na Nově stala Ženou roku. Upevnilo to vaši moderátorskou pozici?

Věřím, že ano, ale je to otázka spíš pro moje nadřízené.



* V minulých týdnech, před vyhlášením anketních výsledků, se psalo, že vás možná Nova hodí přes palubu. Znervózňovalo vás to?

Věděla jsem od šéfredaktora Televizních novin, že to tak není. Ale mrzí mě, když se takové nesmysly píšou.



* Proč je kolem vás všelijakých spekulací víc než kolem vašich kolegyň? Dávali vás dohromady s Vladimírem Železným, později se mluvilo o vašich vztazích s bohatými muži, o nepovoleném účinkování v reklamě...

Taky už jsem nad tím párkrát přemýšlela. Marně, opravdu nevím, jak si to vysvětlit. Zejména před Vánocemi jsem se hodně objevovala na titulních stránkách. S vymyšlenými titulky a lživými články... Bylo to tak často, že mě to až zarazilo.



* Co když se někomu líbí vaše místo?

Kladu si otázku, zda tolik zveřejněných lží v krátké době mohla být jen shoda náhod.



Jsem docela stydlivý člověk



* V prosinci vyšel v Magazínu DNES článek, v němž odborníci hodnotili moderátory hlavních zpráv všech českých televizí. Skončila jste poslední. Vzpomněla jste si na to v okamžiku, kdy jste byla vyhlášena nejoblíbenější ženou Novy?

Na to jsem v té chvíli nemyslela. Ale když jsem si ten článek v prosinci přečetla, dost mě to mrzelo. Komu by to bylo jedno? Z porotců, kteří nás moderátory hodnotili, znám jenom paní Jurinovou. Uváděla Televizní noviny na Nově přede mnou a já ji měla vždycky ráda. A mám ji ráda dodnes, i když se mi zdálo, že mě v článku hodnotila příliš emotivně.



* Proč myslíte?

Myslím si, že důvody sahají do doby, kdy se dělila Nova a paní Jurinová se přidala na dnes již nevysílající stranu. S tím já jsem ovšem neměla a nemohla mít nic společného.



* V čem hodnocení přehnala?

Slovo přehnala bych nepoužila. Řekla, že bych měla jít spíš do Peříčka. Ale já jsem docela stydlivý člověk, takže moderovat Peříčko bych asi nezvládla. Nedokázala bych otevřeně mluvit o věcech, které se v tomto pořadu probírají.



* Prý působíte jako vyzývavý typ modelky, který se brzy okouká. Jak vidno, divákům jste se ani za pět let neokoukala.

Já bych naopak řekla, že diváky moc nezaujme někdo nenápadný. A nikdo nemůže za to, jak vypadá.



* Jiný porotce, vizážista Zdeněk Fencl, chválil váš půvab, ale i on měl výhrady. K tomu, jak vás češou a líčí, i k výběru kostýmů, které vás dělají zbytečně mohutnou.

Je pravda, že mi spousta lidí překvapeně říká: Je, vy jste taková drobounká, přitom v televizi působíte, že máte dva metry. Těžko říct, čím to je, protože saka, která si před kameru oblékám, jsou přesně moje velikosti. Padnou mi jako ulitá.



* Nezlobte se, ale i na mě působíte z obrazovky mnohem korpulentněji než teď.

Slyšela jsem názor, že když má někdo... nevím, jak to říct...



* Normálně, nestyďte se.

Když má člověk trochu víc přes hrudník, tak mu televize ještě přidá a on pak vypadá celkově mohutnější. Ale ať si oblečete cokoliv, stejně se každému nezavděčíte. Jednou jsem měla vlasy stažené do culíku, podruhé mi je udělali hodně ležérně a potřetí mě učesali vyloženě elegantně. No a co divák, to jiný názor. Jeden psal - skvělé, vlasy do culíku! Druhému se culík nelíbil, prý bych měla mít vlasy rozpuštěné. A třetí měl zase úplně jiný názor.



* Jak z toho ven?

Buď hledat střední cestu, která nikomu vyloženě nevadí, což je většinou nemožné, nebo se smířit s tím, že se nezavděčíte všem.



* Střední cesta? To není váš případ. Vy jste spíš typ sexbomby. Mám dojem, že se do něj sama stylizujete. Anebo vás tam tlačí Nova?

To je váš názor. Ne, ani já, ani nikdo jiný mě do ničeho nestylizuje! Mám svůj styl, ale označení sexbomba se pro něj určitě nehodí.



* Ale pro mnoho mužů jste sexsymbolem. Ostatně i jeden z obrazových šotů, předělů mezi pořady, vás tak představuje.

To se zase může zdát jen vám. Někdo jiný má určitě naprosto odlišný názor.



Ctitelům neodepisuju



* Kolik vám chodí do Novy dopisů? Vsadím se, že od mužů víc než od žen.

Týdně jich dostávám desítky, ale s tou sázkou si nebuďte tak jistý. Jednou dostanu víc dopisů od mužů, podruhé jich pošlou víc ženy.



* Které listy vám dělají větší radost?

Asi největší radost mám z pozdravů od třinácti nebo čtrnáctiletých holčiček. A udivilo mě, že se na zprávy dívají i devítileté děti. Také od nich mi přicházejí dopisy. Hrozně zajímavá věc se mi stala v pondělí. Jela jsem autem v pražských Ďáblicích kolem školky, do které jsem jako dítě chodila. Na přechodu jsem viděla svou bývalou paní učitelku. Zastavila jsem a chvíli jsme se bavily. Paní učitelka se pak otočila k dětem: Znáte tuhle paní? A děti křičely: Jo, jo. Dokonce říkaly i moje jméno. To mě strašně překvapilo.



* Co vám píší třináctiletá děvčata?

Chtějí navázat kamarádský vztah. Napíšou třeba: Ahoj Lucko, líbíš se mi. Nevadí, že ti tykám? Chtějí si se mnou dopisovat. A do obálky přikládají nalepená srdíčka, fotky svých oblíbených zpěváků a herců. To je hrozně milé.



* Odepisujete dětem i dospělým?

Snažím se, ale pokaždé to nestihnu. A i když někteří lidé chtějí jenom fotku s podpisem, přiložím k tomu ještě pár řádek. Moc si cením toho, že si někdo vůbec dá tu práci sednout a napsat, koupit známku a dopis odeslat.



* Odpovídáte i mužům, kteří se vám v dopisech dvoří?

Když vycítím sexuální podtext, tak neodepisuju.



* Ani když je dopis napsán vkusně a zdvořile?

Ani tehdy ne.



* Takže muži, kterým se líbíte, nemají žádnou šanci na odpověď?

Jednu výjimku jsem udělala. Před časem jsem byla vyfocená v pánském časopise Maxim na titulní straně a moje fotky byly i uvnitř...



* Počkejte, vzpomínám si - odvážnější fotky.

Nebyly zase tak odvážné. No, jak se to vezme, pro někoho mohly vypadat odvážněji. Já bych je nazvala spíš takové... řekněme letní. Jeden muž ze Slovenska všechny tyhle fotky vystřihl, poslal mi je a poprosil, abych mu každou z nich podepsala. Tak jsem odpověděla a podepsané fotky jsem mu vrátila.



* Poslyšte, Lucie, u muže, který chce podepsat každou vaši "letní" fotku zvlášť, nepředpokládáte sexuální podtext?

Možná by tam mohl být, ale z jeho vět mám pocit, že ten člověk chápe, že mám přítele, a tudíž zůstane jen u dopisů.



* Mimochodem, prý jste za rozhovor pro časopis Maxim žádala honorář. Je to pravda?

Ano.



* A dali vám ho?

Ne.



* Prozradíte, jakou jste chtěla částku?

Ne, neprozradím. Ale nebyla velká. Jen symbolická, pro formu.



* Vy myslíte, že populární lidé mají dostávat za poskytnutí rozhovoru zaplaceno?

Jedni popularitu a zviditelnění potřebují pro svou práci a její úspěch. Proto na sebe v novinách a časopisech rádi upozorňují, aby zvýšili svou cenu. Druzí jsou známi díky své profesi. To jsou například všichni z televize. Třeba lidé ze zpráv jsou na obrazovce v nejsledovanějším čase desetkrát jedenáctkrát za měsíc. Takže už žádnou další reklamu nepotřebují. Nemusí se ještě víc zviditelňovat. Pro tisk jsou pak rozhovory byznysem zvyšujícím prodej a následně i příjmy z reklamy. Navíc v zahraničí není honorář za poskytnutý rozhovor neobvyklou záležitostí.



* Proč jste tedy nakonec rozhovor poskytla, když vám nic nezaplatili?

Z několika důvodů. Zaprvé se jednalo o úplně jiný typ rozhovoru, který jsem do té doby neposkytovala. Za druhé mám k focení pozitivní vztah. A zatřeli jsem si mohla vybrat fotografa, se kterým fotky nafotíme. Vybrala jsem si pana Roberta Vana, jehož práce si nesmírně vážím, a on tu práci přijal.



Pár zájemců jsem měla



* Jedna vaše spolužačka z gymnázia mi o vás řekla, že jste byla vždycky nejhezčí ze třídy. Uvědomovala jste si to?

Spolužačce děkuju! Ale mně přijde, že jsem kolem patnácti šestnácti nevypadala moc dobře. Rozhodně jsem neměla nějaké velké sebevědomí. Spíš naopak.



* Ale kluci vám prý nadbíhali.

No, pár zájemců jsem měla. Nejen ve třídě, ale i z vyšších ročníků. V té době jsem si myslela, že to je spíš kvůli mé povaze než kvůli zevnějšku.



* Takže na gymnáziu jste si ještě nepomyslela, že byste svého půvabu mohla využít v televizi?

Já vůbec ne, navíc v televizi nezáleží jen na vzhledu. Ale víte, co mi tehdy řekl pan profesor Šmíd, který mě učil zeměpis? Mívala jsem dlouhé referáty a při jejich předčítání jsem si dávala záležet. Pan profesor mě zálibně poslouchal a jednou povídá: Lucie, vy byste měla číst zprávy.



* Jak se stalo, že jste ho vyslyšela?

Já ho vlastně nevyslyšela. Já jsem pro to, abych moderovala v televizi, nic vehementního neudělala. Po gymnáziu jsem se nedostala na vysokou školu, zkoušela jsem práva a filozofickou fakultu. Tak jsem odjela na rok do Londýna naučit se dobře angličtinu. Po návratu jsem šla studovat tříletou vyšší odbornou školu publicistiky a kvůli povinné školní praxi jsem si našla částečné úvazky v rozhlase a v Nově.



* Ale jak jste udělala ten velký skok z praktikantky do nejprestižnější moderátorské židle?

Na konci druhého ročníku za mnou přišla tehdejší šéfredaktorka Televizních novin Věra Dušková s tím, jestli bych si nechtěla zkusit natočit reportáž. Odpověděla jsem, že hrozně ráda, jako praxe do publicistiky mi to přišlo bezvadné. Tak přijď ve čtvrtek, řekla mi. Když jsem ve čtvrtek natěšené dorazila, místo reportáže se mě zeptala: Nechtěla bys moderovat Televizní noviny?



* A vy?

V první chvíli jsem si pomyslela, že jsem v nějaké skryté kameře nebo v Ptákovinách. Jenže pak jsem si říkala, proč by mě, naprosto neznámou holku, chtěl někdo nachy-távat. To nemělo logiku. A tak mě napadlo, jestli to náhodou nemyslí vážně...



* Kývla jste hned, jakmile jste tomu uvěřila?

Domluvily jsme se, že si nechám pár dní na rozmyšlenou. Vždyť jsem ještě nikdy předtím neseděla před kamerou, a navíc jsem před sebou měla poslední ročník školy.



* Zprávy na Nově uvádějí stálé moderátorské dvojice. Když jeden onemocní, druhý musí počkat na jeho uzdravení. Přichází tím o peníze?

Ne. Máme stálý měsíční plat, který je pořád stejný.



* Tak to máte radost, když vám spadne do klína volno třeba kvůli kolegově chřipce.

Zaprvé by mi bylo líto, že je Rey nemocný. Navíc se to zatím nikdy nestalo. A radost z volna? Ne, proč?



* S Reyem Korantengem si musíte vycházet vstříc nejen na obrazovce. Jak se domlouváte na tom, kdy si vezmete dovolenou?

Za těch pět let, co jsme spolu ve dvojici, už vím, kdy Rey nejraději jezdí na dovolenou. Má rád přelom července a srpna. V tom se mu ráda přizpůsobím. A samozřejmě zaleží na dalších dvojicích. Domlouváme se všichni společně.



* A v zimě?

To je úplně stejné. Rey moc nelyžuje, takže v zimě si dovolenou nebere. Ale to nevadí. Mně na hory stačí i prodloužený víkend nebo jen několikadenní volno, kdy nemáme službu.



* Stálý plat, práce v průměru jednou za tři dny, velká popularita. To vypadá lákavě. Máte ve smlouvě nějaké zákazy?

Nesmím dělat reklamu, bez svolení nadřízených nesmím výrazně změnit svůj vzhled. To znamená, že kdybych se chtěla ostříhat nebo si obarvit vlasy na černo, musela bych to probrat s vedením. A samozřejmě nemohu dělat jinou činnost, která by nějak kolidovala s naší prací.



* Například?

Dostala jsem nabídku od Pavla Trávnička na roli v Divadle Skelet. Lákalo mě to. Hraní by mě moc bavilo, ale nešlo to skloubit.



* Sportovat můžete bez omezení? Lyžování, adrenalinové sporty, jízda na motorce...?

To myslím ve smlouvě není. Ale fakt je, že už jsem ji dlouho nečetla, (směje se)



* Vaše tvář je z nejsledovanějšího televizního pořadu v zemi lidem známější než obličeje herců, zpěváků či ministrů. Stane se, že vás ještě někdo nepozná?

Dříve mě zaráželo, když jsem třeba při vyvolávání fotek vůbec nemusela říct jméno. Na objednávku ho rovnou psali. Trochu mě to vyvádělo z míry, ale už jsem si zvykla.



* Kde naposled vás nepoznali a ptali se, jak se jmenujete?

Naposled? (dlouho přemýšlí) Zeptala se mě jedna žena v čistírně.



* Divila jste se?

Proč bych se měla divit? Spousta lidí má jiné zájmy než si pamatovat jména těch, kteří jsou v televizi.



* Za deset let vysílání Novy zazářilo hodně moderátorů. Ale pak někteří zdánlivě nepostradatelní museli naráz skončit. Zneklidňuje vás to?

Vím, že taková situace může nastat kdykoliv.





LUCIE BORHYOVÁ

Žena roku 2003 televize Nova zažila v minulých letech prudký kariérní růst. V roce 1997 přišla do Novy jako pomocná redaktorka První Televizní noviny uváděla 5. srpna 1999, v témž roce se v Nově stala Objevem roku. V dalších letech ankety o nejpopulárnější tváře této televize se vždy dostala do první trojice. Minulou sobotu poprvé vystoupala až na vrchol. Pětadvacetiletá moderátorka se narodila 16. dubna 1978 v Praze. Vystudovala gymnázium a vyšší odbornou školu publicistiky, absolvovala roční mimořádný kurz oboru produkce na FÁMU. Je svobodná, žije se sedmatřicetiletým Alanem Babickým, generálním manažerem investiční společnosti SFM Group.